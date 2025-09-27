В Швеции заметили подозрительные дроны у главной военно-морской базы
На востоке Швеции зафиксировали полеты подозрительных дронов. Несмотря на рост угрозы в Европе, шведские военные пока не вмешиваются в расследование инцидента.
Что известно о чужих дронах в небе Швеции?
В Карлскронском архипелаге местные жители зафиксировали полеты подозрительных дронов. Полиция получила сообщение от жителей на островах Стуркьо и Тюркьо, а также сама наблюдала один из аппаратов вблизи моста Мьокльосунд.
По описанию, речь идет о дроне, похожем на те, что ранее уже замечали над Данией и Сканией.
Свидетели сообщали о двух дронах с красными и зелеными сигнальными огнями. Полиция открыла производство за нарушение авиационного и охранного законодательства, однако ни одного устройства не изъято и подозреваемых пока нет.
Обратите внимание! Отмечается, что район, где видели дроны, расположен неподалеку от военно-морской базы в Карлскроне.
Несмотря на это, Вооруженные силы Швеции не привлекли к расследованию и заявили. Там заявили, что пока не имеют оснований вмешиваться.
В то же время местные правоохранители подчеркивают возможную связь с недавними инцидентами в других европейских странах, где также замечали неизвестные беспилотники.
Напомним! В течение года по меньшей мере 9 европейских государств сообщали о нарушении своего воздушного пространства Россией. Кремлевские провокации обострились в сентябре 2025 года.
Как Россия усилила вооруженную агрессию против государств НАТО?
- Российские беспилотники все чаще появляются над европейскими столицами, провоцируя НАТО.
- Так, в ночь на 26 сентября неизвестные дроны зафиксировали в Германии. Министр внутренних дел Сабина Зюттерлин-Вак сообщила, подчеркнула, что в регионе тщательно проверяют любые подозрения на шпионаж или диверсии.
- Кроме того, подозрительные дроны зафиксировали и над военным лагерем во Франции, после чего в стране увеличили меры безопасности, однако инцидент пока не имеет официальных подтверждений иностранного вмешательства.
- К тому же ранее российские МиГ-31 нарушили границы Эстонии. Таллинн расценил этот инцидент как попытку Кремля проверить решимость НАТО и созвал срочное заседание Совбеза ООН.
- Тем временем Польша приняла решение самостоятельно сбивать российские дроны над Украиной и Беларусью без согласования с Альянсом, демонстрируя готовность действовать немедленно в случае угрозы.