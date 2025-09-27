На сході Швеції зафіксували польоти підозрілих дронів. Попри зростання загрози в Європі, шведські військові наразі не втручаються у розслідування інциденту.

Що відомо про чужі дрони в небі Швеції?

У Карлскронському архіпелазі місцеві жителі зафіксували польоти підозрілих дронів. Поліція отримала повідомлення від жителів на островах Стуркьо та Тюркьо, а також сама спостерігала один з апаратів поблизу мосту Мьокльосунд.

За описом, йдеться про дрон, схожий на ті, що раніше вже помічали над Данією та Сканією.

Свідки повідомляли про два дрони з червоними та зеленими сигнальними вогнями. Поліція відкрила провадження за порушення авіаційного та охоронного законодавства, однак жодного пристрою не вилучено та підозрюваних наразі немає.

Зауважте! Зазначається, що район, де бачили дрони, розташований неподалік від військово-морської бази у Карлскроні.

Попри це, Збройні сили Швеції не залучили до розслідування і заявили. Там заявили, що поки не мають підстав втручатися.

Водночас місцеві правоохоронці підкреслюють можливий зв'язок із нещодавніми інцидентами в інших європейських країнах, де також помічали невідомі безпілотники.

Нагадаємо! Упродовж року щонайменше 9 європейських держав повідомляли про порушення свого повітряного простору Росією. Кремлівські провокації загострилися у вересні 2025 року.

Як Росія посилила збройну агресію проти держав НАТО?