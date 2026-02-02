Всего в 70 метрах от боеприпасов: на военной базе в Польше упал неизвестный дрон: на военной базе в Польше

В прошлую среду, 28 января, вблизи военного центра радиоэлектронной разведки в польской Пшасныше произошел загадочный инцидент. Там неизвестный беспилотник упал всего в 70 метрах от хранилища боеприпасов.

Подробности случая рассказывает Radio Zet. Случай прокомментировали и в военной жандармерии.

Что известно о военном объекте, где упал БПЛА?

Это подразделение относится к специализированным формированиям разведки и радиоэлектронной борьбы. Оно отвечает за сбор информации, перехват сигналов и постоянный мониторинг радиоэфира на северо-востоке страны, в частности в районе Сувальского коридора, который считается одним из самых уязвимых направлений в случае потенциального конфликта с Россией.

По данным источников, дежурная служба заметила БпЛА, круживший над базой, но не смогла ему помешать. После падения солдаты перенесли аппарат в здание. Это, вероятно, стало ошибкой, ведь устройство могло продолжать передавать данные.

Военная жандармерия уже начала официальное расследование инцидента. Сообщалось, что это был разведывательный дрон, который мог пытаться считывать сигналы или характеристики антенного поля центра.

Впоследствии стало известно, что упавший на территорию воинской части дрон оказался игрушкой.

Из предварительных выводов следует, что это был игрушечный дрон, лишенный карты памяти и SIM-карты. В настоящее время продолжаются дальнейшие процессуальные действия,

– отметили в Минобороны страны.

