"Москва должна четко осознавать": как немецкий элитный спецназ готовится к возможной войне

Немецкий элитный спецназ KSK полностью изменил тактику и приступил к подготовке к возможному военному столкновению с Россией. Вместо трехдневных спецопераций бойцы готовятся к длительным действиям в полевых условиях.

Об изменении программы подготовки сообщил командир подразделения Андреас Кюне в интервью BILD. По его словам, военнослужащие вполне конкретно ориентируются на противника в лице России и готовятся к длительному пребыванию на фронте.

Как проходит подготовка KSK

Спецназовцы отрабатывают противодействие врагу, имеющему на вооружении танки, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Особое внимание во время тренировок уделяется операциям при экстремально низких температурах, характерных для восточного фланга НАТО.

По словам Кюне, раньше операции обычно планировались на 3 дня, после чего бойцы возвращались на базу, где можно было поесть, принять душ, постирать вещи. Но в войне против России о таких удобствах придется забыть.

"Нам придется действовать в полевых условиях значительно дольше. Возможно, даже на неопределенный срок", – сказал Кюне.

В случае реальной угрозы бойцы отправятся в путь задолго до того, как тронутся первые немецкие танки.

"Когда 45-я танковая бригада в Литве запустит двигатели по сигналу тревоги, мы уже планируем завершить свою задачу. В течение четырех часов мы вылетим из Штутгарта, имея при себе все необходимое", – передает Bild, добавляя, что в Москве должны четко осознавать, на что способно это подразделение.

Подразделение KSK базируется в казармах Цеппелина в городе Кальв недалеко от Штутгарта и насчитывает около 1500 человек.

Однако непосредственно боевой состав составляет лишь треть военнослужащих, а остальные являются административным персоналом. Отбор в спецназ остается строгим, ведь его успешно проходят лишь около 15% кандидатов.

С 1996 года Германия привлекает KSK к выполнению задач, выходящих за пределы возможностей обычных воинских подразделений: освобождение заложников, охота на террористов, эвакуация людей из кризисных зон, а также ведение разведки глубоко в тылу врага.

Но та эпоха прошла, и появился новый противник.

Мы сосредотачиваем свое внимание именно на России как на потенциальном противнике,

– отметил командир KSK Андреас Кюне.

Ранее европейские страны уже начали подготовку к возможным военным вызовам. В частности, в Латвии стартовали учения " самые масштабные учения НАТО " с участием 3000 военнослужащих и 1000 единиц техники.

А в Польше военные НАТО планируют у отработать сценарий ы развертывания войск на случай прекращения боевых действий в Украине.