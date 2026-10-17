Об этом пишут The Times и Daily Mail.

Что известно об учениях?

В ходе маневров военные будут отрабатывать перемещение подразделений и доставку необходимых запасов, в частности топлива и продовольствия. Это должно помочь европейским странам подготовить логистику для возможного развертывания контингента в Украине.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подтвердил, что в следующем месяце тысячи военных примут участие в масштабных учениях в Польше. По его словам, они должны помочь подготовиться к военной поддержке и послевоенному восстановлению Украины.

В то же время учения не означают, что решение об отправке иностранных войск в Украину уже принято. Речь идет об отработке возможного сценария на случай прекращения боевых действий.

Напомним, европейские лидеры опасаются, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к поддержке России и давлению на Украину. В связи с этим страны ЕС готовятся к сценарию, при котором Европа останется главным надежным союзником Киева.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что у Украины фактически есть только один надежный партнер – европейские страны. В то же время европейские лидеры призывают Владимира Зеленского избегать обострения отношений с Трампом, ведь США продолжают поставлять оружие и передавать разведывательные данные.

Беспокойство в Европе усилилось после критики Трампом санкций против России и призывов к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Европейские страны настаивают на сохранении ограничений против Москвы и выступают против территориальных уступок России.