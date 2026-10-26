3000 военнослужащих и 1000 единиц техники: в Латвии начались самые масштабные учения НАТО

По информации издания Delfi, маневры продлятся до 8 ноября и охватят ключевые логистические маршруты страны. Основное перемещение сил происходит с Адажской военной базы и базы Цери по автодорогам и железной дороге в десять различных округов и город Резекне.

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Что известно о учениях

Во время активной фазы подразделения будут отрабатывать задачи по развертыванию сил, снабжению, управлению и связи. Также военные будут совершенствовать оперативное сотрудничество с Национальными вооруженными силами Латвии для проверки способности действовать на больших расстояниях.

Командир бригады полковник Дэвид Брассар подчеркнул важность этих учений для проверки готовности подразделений.

Учения позволят продемонстрировать способность развертывать боеспособные силы на больших расстояниях, обеспечивать их действия в полевых условиях, а также эффективное управление, контроль и связь– подчеркнул Брассар.

По завершении активных действий с 4 по 8 ноября задействованные подразделения приведут в порядок все использованные территории и вернутся на военные базы.

Напомним, что в ноябре в Польше состоятся учения "обучение с участием не менее 1500 военнослужащих " с участием Великобритании, Франции, Германии и Польши. Они отработают сценарий возможного развертывания европейского контингента в Украине после прекращения огня.