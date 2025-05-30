Чехия резко отреагировала на заявление Келлога о "нерасширении НАТО"

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог утешил Россию, что, мол, вступления Украины в НАТО нет на повестке дня. Кроме того, США готовы к диалогу с Москвой относительно "нерасширения" Альянса на Восток.

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Липавский ответил Келлогу

Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на заявление Келлога. В соцсети "Х" он написал, что расширение НАТО отвечает интересам безопасности России, а не наоборот.

Расширение НАТО отвечает интересам российской безопасности. Там, где Россия граничит со странами НАТО, нет войны. В других местах – есть,

– напомнил политик.

Напомним, что 11 марта Украина приняла предложение США о полном прекращении огня. Россия взамен выдвинула ряд условий. Среди них были остановка военной помощи Киеву и "нерасширение НАТО" на восток.

К слову, Дональд Трамп прокомментировал наращивание российских войск у границ Финляндии и Норвегии. Он заявил, что его это не беспокоит. Президент США уверен в безопасности этих стран.