Нет оснований полагать, что целью была Польша, – Туск с места падения российской ракеты

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил место падения российской ракеты 30 июля. На данный момент нет оснований полагать, что ракета была нацелена именно на Польшу.

RMF FM цитирует главу польского правительства.

Что говорят в Польше о российской ракете?

Премьер-министр Польши посетил место падения ракеты в Тарнаве-Колонии Люблинского воеводства. Ночью там взорвалась воздушная цель, нарушившая воздушное пространство страны.

Во время пресс-конференции Дональд Туск заявил, что пока ничего не свидетельствует о том, что целью ракеты была территория Польши. Предварительные выводы подтверждают, что объект, вероятнее всего, являлся российской крылатой ракетой Х-101.

Россия сделает все возможное, чтобы снять с себя ответственность,

– добавил польский премьер.

Туск также сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы присоединиться к расследованию обстоятельств нарушения польского воздушного пространства. В то же время, он хочет, чтобы расследование было максимально открытым для общества.

Мне важно, чтобы не повторилось то, что было прежде. Все должно быть прозрачным, люди должны быть проинформированы обо всем. Эта война полна неожиданностей. Мы должны очень быстро учиться реагировать на новые ситуации и новые угрозы,

– сказал премьер Польши.

Напомним, во время массированной атаки России по Украине Вооруженные силы Польши поднимали авиацию. Местные жители Люблинского воеводства предупреждали об угрозе, объявив воздушную тревогу. В том же районе раздался громкий взрыв, а момент падения объекта зафиксировали камеры наблюдения. МИД Украины утверждает, что в Польшу ночью залетела и упала российская ракета Х-101.