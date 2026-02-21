Снова за решетку: что известно об организаторе покушений в Украине, которого ранее помиловала Санду
- Один из организаторов покушений в Украине, гражданин Молдовы Николае Шепель, был ранее помилован президентом Майей Санду, но указ о помиловании отозван из-за новых данных о его связях с преступной группировкой.
- Шепель, осужденный в 2017 году в России за наркоторговлю, был переведен в Молдову для отбывания наказания, а в 2022 году вышел на свободу по помилованию, которое теперь отменено.
Один из граждан Молдовы, задержанных по делу о подготовке заказных убийств украинских политиков и общественных деятелей, ранее вышел на свободу по помилованию президента Майи Санду. После появления новых данных о его возможных связях с преступной группировкой указ о помиловании был отозван.
Теперь фигуранту снова грозит тюрьма. Об этом пишет Аnticoruptie.
Что известно о фигуранте дела, которого ранее помиловала Санду?
Один из организаторов подготовки покушений на известных украинских деятелей ранее был помилован в Молдове, однако теперь это решение отменено. Речь идет о гражданине Молдовы Николае Шепеле 1995 года рождения, который фигурирует в деле о подготовке заказных убийств публичных, военных и политических деятелей Украины.
В 2017 году Шепель получил приговор в России за наркоторговлю. В 2019-м его перевели для отбывания наказания в Молдову, а в 2022 году он вышел на свободу после помилования президента Майи Санду на основании ходатайства осужденного и прокуратуры.
19 февраля в администрации президента сообщили об отзыве указа о помиловании. Там объяснили, что решение отменили после появления новой информации от правоохранителей. Эти данные свидетельствуют о возможных связях помилованного с преступной группой и ставят под сомнение основания, на которых ему предоставили помилование.
Что известно о попытке преступной организации совершить покушения на украинских деятелей?
Накануне, 20 февраля, стало известно, что Национальная полиция, СБУ и правоохранительные органы Молдовы предотвратили серию резонансных убийств, которые готовились при координации российских спецслужб. Для выполнения задач вербовали граждан Молдовы, которых направляли в Украину для слежки за потенциальными целями.
Злоумышленники собирали информацию о местах проживания, маршруты передвижения и образ жизни лиц, определенных как "объекты", а также прорабатывали возможные способы совершения убийств. Среди вероятных целей был представитель по вопросам стратегических коммуникаций ГУР Андрей Юсов.
Впоследствии журналисты BBC смогли выяснить, что в списке потенциальных жертв были украинские активисты, представители военной разведки, экс-военный США, который сейчас воюет в Международном легионе ГУР, заместитель директора оборонной компании, а также блогер и музыкант, который ранее имел гражданство России. Также покушение планировали на Дмитрия Гордона.