Кто мог стать потенциальными жертвами киллеров?

По данным следствия, также в списке потенциальных жертв были украинские активисты, представители военной разведки, экс-военный США, который сейчас воюет в Международном легионе ГУР, заместитель директора оборонной компании, а также блогер и музыкант, который ранее имел гражданство РФ. Их имена не разглашаются из соображений безопасности.

Как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, покушения готовились по заказу российских спецслужб с целью посеять страх, панику и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Что известно об агентурной группе, которая готовила покушения?

По информации правоохранителей, подготовкой занималась агентурно-боевая группа, которую координировал 34-летний гражданин Молдовы. По версии следствия, его завербовали спецслужбы России во время пребывания в российской тюрьме.

Участники группы собирали подробную информацию о потенциальных целях – места жительства и работы, маршруты передвижения, графики и охрану. Рассматривались различные способы ликвидации. Коммуникация осуществлялась через закрытые каналы связи, а финансирование – через криптокошельки. За каждое убийство исполнителям якобы обещали до 100 тысяч долларов США – сумма зависела от публичности и влиятельности жертвы.

В рамках операции "Энигма 2.0" задержали 10 подозреваемых – часть в Украине, часть в Молдове. Четырем из них готовят сообщение о подозрении в подготовке заказного убийства, еще пятерым инкриминируют незаконное хранение оружия и взрывчатки. Прокуратура будет ходатайствовать об их аресте.