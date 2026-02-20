Юсов отметил, что с подобными угрозами сталкивается не впервые. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Что ответил Юсов на заявления о планах российских агентов?
Андрей Юсов поблагодарил украинских и молдавских правоохранителей за профессиональную и слаженную работу. Также он выразил благодарность команде Офиса Генерального прокурора, Департамента стратегических расследований Нацполиции, СБУ, сотрудникам ГУР, а также молдавским силовикам, которые сорвали планы врага.
С подобным приходится сталкиваться уже не впервые, значит врагу стабильно печет,
– отметил он.
Представитель разведки подчеркнул, что война России против Украины носит тотальный характер и продолжается не только на фронте, но и в тылу. Он призвал граждан оставаться бдительными и продолжать работать ради Украины.
Что известно о попытке россиян ликвидировать многих влиятельных украинских деятелей?
Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал, что фигуранты работали под контролем российских спецслужб. Они отслеживали перемещения определенных лиц, собирали информацию об их образе жизни, местах проживания и отдыха, чтобы в дальнейшем осуществить их убийство за денежное вознаграждение.
Также следствие установило, что киллеры распределили роли, продумали способы убийств, подготовили орудия для нападений и маршруты отхода. Кравченко отмечает, что за каждое совершенное убийство враг обещал до 100 тысяч долларов. Однако сумма зависела от известности и влиятельности предполагаемой жертвы.
Правоохранители провели масштабную спецоперацию, в ходе которой было проведено более 20 обысков у вероятных причастных к заказным убийствам. В ходе следственных действий изъято оружие, взрывчатка и техника, подтверждающая связи фигурантов с кураторами из России. Всего задержано 10 человек: семеро – на территории Украины, еще трое, в том числе организатор – в Молдове.