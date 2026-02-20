Юсов отметил, что с подобными угрозами сталкивается не впервые. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Что ответил Юсов на заявления о планах российских агентов?

Андрей Юсов поблагодарил украинских и молдавских правоохранителей за профессиональную и слаженную работу. Также он выразил благодарность команде Офиса Генерального прокурора, Департамента стратегических расследований Нацполиции, СБУ, сотрудникам ГУР, а также молдавским силовикам, которые сорвали планы врага.

С подобным приходится сталкиваться уже не впервые, значит врагу стабильно печет,

– отметил он.

Представитель разведки подчеркнул, что война России против Украины носит тотальный характер и продолжается не только на фронте, но и в тылу. Он призвал граждан оставаться бдительными и продолжать работать ради Украины.

Что известно о попытке россиян ликвидировать многих влиятельных украинских деятелей?