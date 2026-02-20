Юсов отметил, что с подобными угрозами сталкивается не впервые. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Что ответил Юсов на заявления о планах российских агентов?

Андрей Юсов поблагодарил украинских и молдавских правоохранителей за профессиональную и слаженную работу. Также он выразил благодарность команде Офиса Генерального прокурора, Департамента стратегических расследований Нацполиции, СБУ, сотрудникам ГУР, а также молдавским силовикам, которые сорвали планы врага.

С подобным приходится сталкиваться уже не впервые, значит врагу стабильно печет,
– отметил он.

Представитель разведки подчеркнул, что война России против Украины носит тотальный характер и продолжается не только на фронте, но и в тылу. Он призвал граждан оставаться бдительными и продолжать работать ради Украины.

Что известно о попытке россиян ликвидировать многих влиятельных украинских деятелей?

  • Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал, что фигуранты работали под контролем российских спецслужб. Они отслеживали перемещения определенных лиц, собирали информацию об их образе жизни, местах проживания и отдыха, чтобы в дальнейшем осуществить их убийство за денежное вознаграждение.

  • Также следствие установило, что киллеры распределили роли, продумали способы убийств, подготовили орудия для нападений и маршруты отхода. Кравченко отмечает, что за каждое совершенное убийство враг обещал до 100 тысяч долларов. Однако сумма зависела от известности и влиятельности предполагаемой жертвы.

  • Правоохранители провели масштабную спецоперацию, в ходе которой было проведено более 20 обысков у вероятных причастных к заказным убийствам. В ходе следственных действий изъято оружие, взрывчатка и техника, подтверждающая связи фигурантов с кураторами из России. Всего задержано 10 человек: семеро – на территории Украины, еще трое, в том числе организатор – в Молдове.