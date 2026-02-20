Банда планувала ліквідувати тих, хто має значний впив в Україні. Про це йдеться це йдеться у матеріалі BBC.

Хто міг стати потенційними жертвами кілерів?

За даними слідства, також у списку потенційних жертв були українські активісти, представники військової розвідки, ексвійськовий США, який нині воює в Міжнародному легіоні ГУР, заступник директора оборонної компанії, а також блогер і музикант, який раніше мав громадянство РФ. Їхні імена не розголошують із міркувань безпеки.

Як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, замахи готувалися на замовлення російських спецслужб із метою посіяти страх, паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні.

Що відомо про агентурну групу, яка готувала замахи?

За інформацією правоохоронців, підготовкою займалася агентурно-бойова група, яку координував 34-річний громадянин Молдови. За версією слідства, його завербували спецслужби Росії під час перебування в російській тюрмі.

Учасники групи збирали детальну інформацію про потенційні цілі – місця проживання та роботи, маршрути пересування, графіки та охорону. Розглядалися різні способи ліквідації. Комунікація здійснювалася через закриті канали зв'язку, а фінансування – через криптогаманці. За кожне вбивство виконавцям нібито обіцяли до 100 тисяч доларів США – сума залежала від публічності та впливовості жертви.

У межах операції "Енігма 2.0" затримали 10 підозрюваних – частину в Україні, частину в Молдові. Чотирьом із них готують повідомлення про підозру в підготовці замовного вбивства, ще п'ятьом інкримінують незаконне зберігання зброї та вибухівки. Прокуратура клопотатиме про їхній арешт.

Які ще схожі випадки були нещодавно в Україні?