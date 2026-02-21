Теперь фигуранту снова грозит тюрьма. Об этом пишет Аnticoruptie.

Смотрите также Планировали убийства известных людей: в полиции показали видео с операции "Энигма-2"

Что известно о фигуранте дела, которого ранее помиловала Санду?

Один из организаторов подготовки покушений на известных украинских деятелей ранее был помилован в Молдове, однако теперь это решение отменено. Речь идет о гражданине Молдовы Николае Шепеле 1995 года рождения, который фигурирует в деле о подготовке заказных убийств публичных, военных и политических деятелей Украины.

В 2017 году Шепель получил приговор в России за наркоторговлю. В 2019-м его перевели для отбывания наказания в Молдову, а в 2022 году он вышел на свободу после помилования президента Майи Санду на основании ходатайства осужденного и прокуратуры.

19 февраля в администрации президента сообщили об отзыве указа о помиловании. Там объяснили, что решение отменили после появления новой информации от правоохранителей. Эти данные свидетельствуют о возможных связях помилованного с преступной группой и ставят под сомнение основания, на которых ему предоставили помилование.

Что известно о попытке преступной организации совершить покушения на украинских деятелей?