Тепер фігуранту знову загрожує в'язниця. Про це пише Аnticoruptie.

Що відомо про фігуранта справи, якого раніше помилувала Санду?

Один із організаторів підготовки замахів на відомих українських діячів раніше був помилуваний у Молдові, однак тепер це рішення скасовано. Йдеться про громадянина Молдови Ніколає Шепеля 1995 року народження, який фігурує у справі про підготовку замовних убивств публічних, військових і політичних діячів України.

У 2017 році Шепель отримав вирок у Росії за наркоторгівлю. У 2019-му його перевели для відбування покарання до Молдови, а в 2022 році він вийшов на свободу після помилування президентки Маї Санду на підставі клопотання засудженого та прокуратури.

19 лютого в адміністрації президентки повідомили про відкликання указу про помилування. Там пояснили, що рішення скасували після появи нової інформації від правоохоронців. Ці дані свідчать про можливі зв'язки помилуваного зі злочинною групою і ставлять під сумнів підстави, на яких йому надали помилування.

Що відомо про спробу злочинної організації вчинити замахи на українських діячів?