Тепер фігуранту знову загрожує в'язниця. Про це пише Аnticoruptie.
Що відомо про фігуранта справи, якого раніше помилувала Санду?
Один із організаторів підготовки замахів на відомих українських діячів раніше був помилуваний у Молдові, однак тепер це рішення скасовано. Йдеться про громадянина Молдови Ніколає Шепеля 1995 року народження, який фігурує у справі про підготовку замовних убивств публічних, військових і політичних діячів України.
У 2017 році Шепель отримав вирок у Росії за наркоторгівлю. У 2019-му його перевели для відбування покарання до Молдови, а в 2022 році він вийшов на свободу після помилування президентки Маї Санду на підставі клопотання засудженого та прокуратури.
19 лютого в адміністрації президентки повідомили про відкликання указу про помилування. Там пояснили, що рішення скасували після появи нової інформації від правоохоронців. Ці дані свідчать про можливі зв'язки помилуваного зі злочинною групою і ставлять під сумнів підстави, на яких йому надали помилування.
Що відомо про спробу злочинної організації вчинити замахи на українських діячів?
Напередодні, 20 лютого, стало відомо, що Національна поліція, СБУ та правоохоронні органи Молдови запобігли серії резонансних убивств, які готувалися за координації російських спецслужб. Для виконання завдань вербували громадян Молдови, яких направляли до України для стеження за потенційними цілями.
Зловмисники збирали інформацію про місця проживання, маршрути пересування та спосіб життя осіб, визначених як "об'єкти", а також опрацьовували можливі способи вчинення вбивств. Серед імовірних цілей був представник з питань стратегічних комунікацій ГУР Андрій Юсов.
Згодом журналісти BBC змогли з'ясувати, що у списку потенційних жертв були українські активісти, представники військової розвідки, ексвійськовий США, який нині воює в Міжнародному легіоні ГУР, заступник директора оборонної компанії, а також блогер і музикант, який раніше мав громадянство Росії. Також замах планували на Дмитра Гордона.