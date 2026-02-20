В результаті операції "Енігма-2" агентурно-бойову групу затримали. Детальніше про це розповіли у Національній поліції України.

Які деталі "Енігма-2" розповіли в поліції?

За даними слідства, російські спецслужби готували в Україні серію резонансних убивств. Метою правоохоронці називають: посіяти страх, паніку та дестабілізувати ситуацію.

Злочинний сценарій зірвали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань і слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з контррозвідкою СБУ, Офісом генпрокурора та правоохоронцями Молдови.

За словами правоохоронців, ворожі спецслужби вербували громадян Молдови. Серед них були переважно ті, хто навчався у військових закладах. Куратори направляли їх в Україну для підготовки вбивств.

Тут вони збирали детальну інформацію про потенційні цілі. Після цього чекали вказівок від безпосереднього куратора, який тримав прямий зв'язок з російськими спецслужбістами,

– розповіла речниця ДСР Нацполіції Альона Лютницька.

На відео чутно розмову між фігурантами, які обговорюють, як будуть підтверджувати, що дійсно були на "завданні".

У Нацполіції назвали, що організатором мережі був 34-річний громадянин Молдови. Група ділилась на розвідників, під виглядом кур'єрів, та відповідальних за закупівлю зброї і підготовку вбивств.

За виконані замовні вбивства росіяни обіцяли до сотень тисяч доларів. В Україні обшуки правоохоронці проводили в Києві та Одесі.

Поліцейські додали, що фігурантам повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

На кого агенти готували замах?