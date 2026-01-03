В Чехии требуют отставки спикера парламента после антиукраинского новогоднего обращения
- Оппозиционные партии Чехии инициируют отставку спикера парламента Томио Окамуры из-за его антиукраинских заявлений в новогоднем обращении.
- Критика Окамуры сосредоточена на его высказываниях об Украине, Евросоюз, что вызвало возмущение среди политиков страны.
В новогоднем обращении спикера чешского парламента Томио Окамуры прозвучали, в частности, антиукраинские заявления. Теперь чешская оппозиция инициирует отставку спикера.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ceske Noviny.
Смотрите также Спикер парламента Чехии высказался против помощи Украине и вспомнил "хунту Зеленского"
Почему требуют отставки чешского спикера?
Оппозиционные партии в Чехии планируют вынести на рассмотрение Палаты депутатов вопрос об увольнении спикера парламента Томио Окамуры. Причиной стало его новогоднее обращение. Дело в том, что он там раскритиковал войну и власть Украины, Евросоюз и поставки оружия Киеву.
Руководство партии ODS сообщило 2 января, что обсудит заявления Окамуры в парламенте и поддержит предложение о его отставке. В партии считают, что такие высказывания неприемлемы для одного из высших конституционных чиновников.
По словам председателя партии "Пираты" Зденека Гржиба, сбор подписей для представления вопроса на рассмотрение стартует на следующей неделе.
В ODS заявили, что речь спикера содержала манипуляции, запугивания и нанесла ущерб Чехии. Также раскритиковали и слова о возможной Третьей мировой войне и оскорбления в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В то же время партия STAN хочет подготовить резолюцию о дистанцировании от заявлений Окамуры. Ее лидер Вит Ракушан назвал речь позором для страны. В Народной партии заявили, что такие слова одобряют в России, но они вредят Чехии.
"Это противоречит всем интересам Чехии – это чистая российская пропаганда. Опомнитесь, ради Бога", – сообщил заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек.
Что было в обращении и какая реакция Украины?
Ранее сообщалось, что спикер Палаты депутатов Чехии раскритиковал военную поддержку Украины. Томио Окамура назвал войну "бессмысленной" и раскритиковал "хунту Зеленского".
На заявление отреагировал глава МИД Чехии Петр Мацинка. Он заявил, что высказывания Окамуры были "неуместными".
В то же время Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что все украинские послы "должны защищать достоинство государства", поэтому действия посла в Чехии Василия Зварича он назвал "абсолютно правильными и дипломатическими".