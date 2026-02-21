"Могу уничтожить иностранную страну": Трамп пригрозил экономическими последствиями
- Президент США Трамп заявил о своей способности экономически давить на другие страны, вводя тарифы и эмбарго.
- Он отметил, что может останавливать торговые отношения и вводить ограничения без получения прямых финансовых выгод для США.
После введения новых глобальных тарифов в виде 10% президент США Трамп заявил о своей способности экономически давить на другие страны. Он подчеркнул, что имеет полномочия прекращать любые коммерческие отношения или вводить эмбарго.
Об этом американский лидер сообщил во время выступления в Белом доме.
Как прокомментировал Трамп критику введения тарифов?
После введения новых глобальных тарифов в размере 10% Трамп заявил, что имеет широкие полномочия влиять на экономику других стран, мол, он может "уничтожить иностранную страну".
По его словам, он может остановить любые торговые или бизнес-отношения с государствами, а также вводить эмбарго, которое может значительно повлиять на экономику других государств.
Американский президент отметил, что в пределах своих полномочий способен ограничивать или полностью останавливать внешнюю торговлю, не получая при этом прямых финансовых выгод для США.
Другими словами, я могу уничтожить торговлю. Я могу уничтожить страну. Я даже имею право ввести эмбарго, которое уничтожит иностранную страну. Я могу делать все, что угодно, но я не могу взимать ни одного доллара,
– подчеркнул Трамп.
Что известно о "тарифах Трампа"?
С начала своего второго президентского срока Дональд Трамп инициировал масштабную политику введения тарифов. В июле пошлины против Канады составляли 35%, против Китая34%, против европейских стран тарифы должны были составлять 10%, а через несколько месяцев 25%, товары из 185 стран облагались десятью процентами.
12 февраля Конгресс США выступил против тарифов на канадские товары. Законодатели приняли резолюцию об отмене чрезвычайной ситуации. В то же время Трампу такие заявления не понравились – он раскритиковал республиканцев за якобы "измену" и пригрозил их расправой.
Уже 20 февраля Верховный суд США отменил большинство тарифов Трампа, поскольку тот превысил свои президентские полномочия.
После решения суда Трамп заявил о новом плане налогов. Президент намерен ввести 10% пошлину на импорт из всех стран.