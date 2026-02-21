Укр Рус
Геополітика Америка "Можу знищити іноземну країну": Трамп пригрозив світові економічним тиском
21 лютого, 10:52
"Можу знищити іноземну країну": Трамп пригрозив економічними наслідками

Діана Подзігун
Основні тези
  • Президент США Трамп заявив про свою здатність економічно тиснути на інші країни, вводячи тарифи та ембарго.
  • Він наголосив, що може зупиняти торгівельні відносини та вводити обмеження без отримання прямих фінансових вигод для США.

Після введення нових глобальних тарифів у вигляді 10% президент США Трамп заявив про свою здатність економічно тиснути на інші країни. Він наголосив, що має повноваження припиняти будь-які комерційні відносини чи вводити ембарго.

Про це американський лідер повідомив під час виступу у Білому домі.

Як прокоментував Трамп критику запровадження тарифів?

Після введення нових глобальних тарифів у розмірі 10% Трамп заявив, що має широкі повноваження впливати на економіку інших країн, мовляв, він може "знищити іноземну країну".

За його словами, він може зупинити будь-які торгівельні чи бізнес-відносини з державами, а також вводити ембарго, яке може значно вплинути на економіку інших держав. 

Американський президент наголосив, що в межах своїх повноважень здатен обмежувати або повністю зупиняти зовнішню торгівлю, не отримуючи при цьому прямих фінансових вигод для США. 

Іншими словами, я можу знищити торгівлю. Я можу знищити країну. Я навіть маю право ввести ембарго, яке знищить іноземну країну. Я можу робити все, що завгодно, але я не можу стягувати жодного долара,
– підкреслив Трамп.

Що відомо про "тарифи Трампа"? 

  • Від початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп ініціював масштабну політику запровадження тарифів. У липні мита проти Канади становили 35%, проти Китаю34%, проти європейських країн тарифи мали складати 10%, а за кілька місяців 25%, товари зі 185 країн оподатковувались десятьма відсотками.

  • 12 лютого Конгрес США виступив проти тарифів на канадські товари. Законодавці ухвалили резолюцію про скасування надзвичайної ситуації. Водночас Трампу такі заяви не сподобались –  він розкритикував республіканців за нібито "зраду" й пригрозив їх розправою.

  • Вже 20 лютого Верховний суд США скасував більшість тарифів Трампа, оскільки той перевищив свої президентські повноваження. 

  • Після рішення суду Трамп заявив про новий план податків. Президент має намір ввести 10% мито на імпорт з усіх країн