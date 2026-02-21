"Можу знищити іноземну країну": Трамп пригрозив економічними наслідками
- Президент США Трамп заявив про свою здатність економічно тиснути на інші країни, вводячи тарифи та ембарго.
- Він наголосив, що може зупиняти торгівельні відносини та вводити обмеження без отримання прямих фінансових вигод для США.
Після введення нових глобальних тарифів у вигляді 10% президент США Трамп заявив про свою здатність економічно тиснути на інші країни. Він наголосив, що має повноваження припиняти будь-які комерційні відносини чи вводити ембарго.
Про це американський лідер повідомив під час виступу у Білому домі.
Як прокоментував Трамп критику запровадження тарифів?
Після введення нових глобальних тарифів у розмірі 10% Трамп заявив, що має широкі повноваження впливати на економіку інших країн, мовляв, він може "знищити іноземну країну".
За його словами, він може зупинити будь-які торгівельні чи бізнес-відносини з державами, а також вводити ембарго, яке може значно вплинути на економіку інших держав.
Американський президент наголосив, що в межах своїх повноважень здатен обмежувати або повністю зупиняти зовнішню торгівлю, не отримуючи при цьому прямих фінансових вигод для США.
Іншими словами, я можу знищити торгівлю. Я можу знищити країну. Я навіть маю право ввести ембарго, яке знищить іноземну країну. Я можу робити все, що завгодно, але я не можу стягувати жодного долара,
– підкреслив Трамп.
Що відомо про "тарифи Трампа"?
Від початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп ініціював масштабну політику запровадження тарифів. У липні мита проти Канади становили 35%, проти Китаю34%, проти європейських країн тарифи мали складати 10%, а за кілька місяців 25%, товари зі 185 країн оподатковувались десятьма відсотками.
12 лютого Конгрес США виступив проти тарифів на канадські товари. Законодавці ухвалили резолюцію про скасування надзвичайної ситуації. Водночас Трампу такі заяви не сподобались – він розкритикував республіканців за нібито "зраду" й пригрозив їх розправою.
Вже 20 лютого Верховний суд США скасував більшість тарифів Трампа, оскільки той перевищив свої президентські повноваження.
Після рішення суду Трамп заявив про новий план податків. Президент має намір ввести 10% мито на імпорт з усіх країн.