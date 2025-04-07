Говорили об Иране, тарифах и даже о войне в Украине: чем интересна встреча Трампа и Нетаньяху

Премьер Израиля приехал в Белый дом 7 апреля. Однако запланированная пресс-конференция лидеров не состоялась.

Детали собрал 24 Канал. Интересно, что Нетаньяху в феврале уже был у Трампа. Он первым из иностранных лидеров посетил Белый дом. Тогда говорили о ситуации в Секторе Газа. Израильский премьер-министр Израиля подарил Трампу золотой пейджер – намек на операцию против "Хезболлы". Теперь Нетаньяху стал первым лидером, который приехал вести переговоры о тарифах.

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О чем говорили Трамп и Нетаньяху

Американские чиновники говорили, что лидеры проведут "одну большую красивую пресс-конференцию", которая объединит приветствие в Овальном кабинете и официальную пресс-конференцию. Поэтому последнюю отменили.

В Овальном кабинете Трамп заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры. Америка хочет дипломатически урегулировать вопрос о ядерных разработках Ирана. Президент США заверил, что это отвечает интересам Тегерана. В субботу начнутся прямые переговоры по ядерной программе Ирана – глава Соединенных Штатов назвал это большой встречей.

По торговле Трамп заявил, что имел "замечательные обсуждения". И подчеркнул: приостановление пошлин не рассматривает.

Нетаньяху в Белом доме: смотрите видео

Важно, что Трамп пропустил мимо ушей вопрос журналистов о падении мировых рынков. СМИ писали, что Нетаньяху едет поговорить именно об отмене пошлин, а не о Ближнем Востоке. Ведь Трамп наложил пошлины и против Израиля в размере 17%, хотя эта страна является давним союзником Америки.

О встрече Нетаньяху с Трампом объявили поспешно, сразу после объявления о введении пошлин. Перед "днем освобождения Америки" Тель-Авив даже пытался отменить все пошлины на товары из США – в основном на импортные продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Но это не помогло.

7 апреля Нетаньяху заявил, что его страна "очень быстро" устранит торговый дефицит и торговые барьеры в отношениях с США.

Темами разговора лидеров были также ситуация в Газе, Иран, Турция, Международный уголовный суд.

Забавно, но журналисты заметили: Трамп пододвигал стул Нетаньяху, как и во время прошлой встречи.

Трамп подсовывает стул Нетаньяху: смотрите видео

Кроме Трампа, премьер Израиля встретился со Стивом Уиткоффом, министром торговли Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймсоном Гриром.