Путину –"гайки": политолог указал на серьезное изменение в позиции Трампа по России

Соединенные Штаты таки ввели новые санкции против России. И это на самом деле многое меняет для Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, американские санкции против России действительно давят на Путина. Это можно назвать сногсшибательным решение, которого все ждали.

К теме Кто заставил Трампа резко изменить отношение к Путину: Bloomberg раскрыл имя политика

Как решение Трампа повлияет на Россию?

Как отметил Саакян, с этого момента война России против Украины также становится трамповской. До этого президент США избегал жестких шагов в отношении России. Он постоянно повторял, что это "война Байдена". Теперь Трамп сделал свой шаг.

Также это удар по нефтяной отрасли России. И последствия будут действительно болезненными для врага. Ведь именно нефть вытягивает на себе весь углеводный комплекс России, который уже является убыточным. И важно, что все санкции были синхронизированы с Европой и Великобританией.

Все это ставит вопрос к другим странам – а покупать ли вообще российскую нефть? Конечно, Россия найдет способ, как обойти санкции. Но количество рынков сокращается. А деньги нужны. Поэтому будут демпинговать цене, создавать дополнительные прокладки, перегружать в море. Расходы вырастут – и зарабатывать они будут меньше,

– отметил Саакян.

Есть уже 3 важных результата против России. Первый – сногсшибательный ход со стороны Трампа. Второй – финансовый экономический удар. Третий – Россия становится токсичной для ряда партнеров.

До того Трамп выводил из изоляции Путина. Теперь говорит, что Украина даже может победить; что может дать "Томагавки". Есть информация о 150 самолетах от Швеции. На этом фоне вводятся санкции от Трампа, который ранее заигрывал с Путиным. Целый ряд стран понимают, что Путину таки гайки. Он получает "черную метку" И брать трубку и спасать его – бесполезное дело. Можно себе же напакостить,

– сказал Саакян.

Одно дело – когда Трамп заигрывает с Путиным. И непонятно, каким выйдет Путин из войны. Возможно, сухим из воды. Другое дело – когда Путин промок до нитки. И все знают, что у него перспективы крайне плохие,

Санкции против России: кратко