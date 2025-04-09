Сейчас не ХІХ век: чем тарифы Трампа угрожают ему самому

Президент США Дональд Трамп понес убытки на сотни миллионов долларов из-за введения тарифов против почти всех стран мира. Многие американские чиновники понимают, что его политика может привести к катастрофе для страны.

Уже появляются инициативы, которые предлагают ограничить право Трампа на единоличное принятие решений по пошлинам на международную торговлю. Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко в интервью 24 Канала объяснил, что политика 47-го президента США создает проблемы не только для Америки, но и для всего мира.

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Кому подражает Трамп

Образцом для Дональда Трампа является американский президент конца XIX века Уильям Мак-Кинли, который также использовал тарифные меры как инструмент борьбы с другими странами. Однако его политика завершилась трагически – он был застрелен.

Трамп, вероятно, не осознает, что уже XXI век. Если в прошлом такие методы могли быть эффективными для регулирования международных экономических отношений, то сегодня это стало невозможным. Мир стал взаимозависимым, и то, что происходит в одной части полушария, мгновенно влияет на другую.

Например, фондовые рынки падают независимо от их географического расположения – или в Гонконге, Париже, Нью-Йорке, или Лондоне. Это единственная экономическая система, которую Трамп стремится разрушить.

Прежде всего пострадает американская экономика, но это будет катастрофой для всех, поскольку США производят 25% мирового ВВП,

– подчеркнул Огрызко.

Если начнет падать Америка, а вместе с ней Китай, кризис 2008 года будет выглядеть как "детские игрушки".

Как тарифы Трампа могут обернуться против него самого

Американские СМИ сообщают, что из-за введения тарифов Трамп сам потерял более 500 миллионов долларов. Еще несколько недель и с его миллиардного состояния останутся "рога и копыта".

Часть продукции, которая считается американской, на самом деле поставляется из Китая. Поэтому введение пошлины в 104% приведет к удорожанию товаров для самих США вдвое, что может существенно повлиять на экономику страны.

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Уже 10 американских сенаторов готовы подписать резолюцию, которая запретит Трампу единолично устанавливать пошлины на международную торговлю. Ожидается, что демократы поддержат эту инициативу.

В таком случае Трампу придется прийти в Конгресс и получить одобрение своего курса, перед тем как осуществить любые изменения,

– пояснил Владимир Огрызко.

Представители Демократической и части Республиканской партий понимают, куда Трамп ведет США, поэтому есть шанс, что ситуация изменится в положительную сторону.