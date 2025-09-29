В течение последней недели в риторике Белого дома относительно войны России против Украины произошли заметные изменения. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который имел антиукраинские взгляды, выступил с резкой критикой Кремля.

Американский политик призвал россиян проснуться и принять реальность. По его словам, экономика России "находится в руинах", а сама страна-агрессор достигает "несущественных, если вообще каких-либо" результатов на поле боя". Несмотря на это, Владимир Путин отказывается садиться за стол переговоров. Специально для 24 Канала эксперты сказали, действительно ли позиция США меняется.

Интересно СМИ раскрыли, какой политик убедил Трампа в том, что Украина способна выиграть войну

Что стоит за проукраинской риторикой США?

По мнению политолога Владимира Фесенко, не стоит спешить с выводами об украинской риторике Джей Ди Венса. Ведь на самом деле это протрамповская риторика.

Мы же помним, как Джей Ди Вэнс говорил в Овальном кабинете, во время президентских выборов США – его риторика была совсем другой. У него не было и нет никаких проукраинских настроений. Я советую всем не создавать новых иллюзий,

– сказал Фесенко.

К тому же он заметил, что Джей Ди Вэнс очень непростой политик. Не надо записывать его в заклятые враги Украины, но и не надо делать из него сейчас друга Украины. Он классический американский изоляционист, можно сказать, геополитический эгоист, для которого Америка на первом месте.

США не будут за нас воевать. США при Трампе не будут нам помогать, как это было при Джо Байдене, чтобы не было таких иллюзий. Настроения и тактические подходы Трампа меняются примерно каждые полтора – два месяца, но цель – неизменна. Единственное, что стабильно – Трамп хочет прекращения войны в Украине,

– отметил политолог.

Все остальное зависит от его представлений о том, в ком сейчас корень проблемы, на кого надо давить. Раньше периодически давили на Украину. Сейчас появилось давление на Россию. Впрочем, надо понять, что американцы не пойдут на полную конфронтацию и разрыв отношений с россиянами.

Трамп не хочет сжигать мосты с Россией и будет давить. Будет ли только риторика, как сейчас, или будут какие-то конкретные действия – это вопрос открытый,

– сказал Фесенко.

Кстати, оружие это тоже инструмент давления, а не помощь Украине. В частности, тема ракет Tomahawk, по мнению политолога, пока это риторический способ давления на Россию – или Москва соглашается на возобновление переговоров, или США могут продать Украине Tomahawk.

Нынешняя позиция Трампа в целом отвечает интересам Украины, поэтому этим надо воспользоваться и вместе с нашими американскими и европейскими партнерами конвертировать в конкретные решения.

О скрытом содержании новых заявлений Вэнса: смотрите видео

Может ли Украина получить Tomahawk?

Политолог Игорь Чаленко сказал, что не увидел в заявлениях Джей Ди Вэнса чего-то сногсшибательно нового. Это уже не первое заявление Вэнса, которое подтверждает новый риторический курс Дональда Трампа, где идут сигналы о необходимости Москвы интенсифицировать процессы по мирному треку.

Я думаю, что следующие несколько недель подобная риторика будет сохраняться. Возможно, она прервется немного раньше. Будем смотреть по результатам поездки Стива Уиткоффа в Москву,

– предположил Чаленко.

По его словам, сейчас идет действительно очень серьезное давление в сторону кремлевского режима, но и не везде Соединенные Штаты применяют это давление. Например, мы слышали требования Трампа относительно российских энергоносителей, чтобы Европа перестала их покупать. А потом через определенный период тот же Трамп делает исключение, мол, у Венгрии же нет доступа к портам, у них сложная ситуация.

"То есть повторяет то, что ему в телефонном общении озвучивал Виктор Орбан. И это как раз действительно показывает, что для того, чтобы сохранять Соединенные Штаты хотя бы в риторическом курсе, нужна дальнейшая системная коммуникация с Вашингтоном на разных уровнях, а также демонстрация конструктивности официального Киева", – добавил политолог.

Относительно ракет Tomahawk, то у нас нет на сегодня возможностей для запуска, но, кроме водного базирования, есть же, например, специальные установки наземного базирования – это Мк41. Они уже размещены на территории Польши.

О давлении Вашингтона на Кремль: смотрите видео

С чем связано изменение в позиции Белого дома?

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал, что для него новая риторика администрации Дональда Трампа это не только о том, что Соединенные Штаты дают Украине дополнительные возможности для отражения российской атаки, осуществления контрнаступления, деоккупации собственной территории.

Это определенное контрдействие, которым Трамп пытается сбалансировать агрессивные намерения России в направлении Сувальского коридора, в частности по Польше и Литве, чтобы Украина в случае необходимости могла активно выбивать логистку, склады и концентрацию войск, которые потенциально могут быть отправлены в страны НАТО.

Сейчас разыгрывается серьезная теневая комбинация,

– добавил Буряченко.

Он также отметил, что в США очень много ракет Tomahawk. Поэтому нет проблем с ограничением производственных возможностей и заказами. Это те ракеты, которые в случае необходимости США могут очень быстро, много и сразу передать Украине.

О скрытых намерениях Трампа: смотрите видео

Что ранее Вэнс говорил об Украине?