Протягом останнього тижня у риториці Білого дому щодо війни Росії проти України відбулися помітні зміни. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс, який мав антиукраїнські погляди, виступив із різкою критикою Кремля.

Американський політик закликав росіян прокинутися й прийняти реальність. За його словами, економіка Росії "перебуває в руїнах", а сама країна-агресорка досягає "несуттєвих, якщо взагалі будь-яких" результатів на полі бою". Попри це, Володимир Путін відмовляється сідати за стіл переговорів. Спеціально для 24 Каналу експерти сказали, чи дійсно позиція США змінюється.

Що стоїть за проукраїнською риторикою США?

На думку політолога Володимира Фесенка, не варто поспішати з висновками про українську риторику Джей Ді Венса. Адже насправді це протрампівська риторика.

Ми ж пам'ятаємо, як Джей Ді Венс говорив в Овальному кабінеті, під час президентських виборів США – його риторика була зовсім іншою. У нього не було і немає жодних проукраїнських настроїв. Я раджу всім не створювати нових ілюзій,

– мовив Фесенко.

До того ж він зауважив, що Джей Ді Венс дуже непростий політик. Не треба записувати його у закляті вороги України, але і не треба робити з нього зараз друга України. Він класичний американський ізоляціоніст, можна сказати, геополітичний егоїст, для якого Америка на першому місці.

США не будуть за нас воювати. США при Трампі не будуть нам допомагати, як це було при Джо Байдені, щоб не було таких ілюзій. Настрої та тактичні підходи Трампа змінюються приблизно кожні півтора – два місяці, але мета – незмінна. Єдине, що стабільно – Трамп хоче припинення війни в Україні,

– зазначив політолог.

Все інше залежить від його уявлень про те, в кому зараз корінь проблеми, на кого треба тиснути. Раніше періодично тиснули на Україну. Зараз з'явився тиск на Росію. Втім, треба зрозуміти, що американці не підуть на повну конфронтацію та розрив відносин з росіянами.

Трамп не хоче спалювати мости з Росією і буде тиснути. Чи буде тільки риторика, як зараз, чи будуть якісь конкретні дії – це питання відкрите,

– сказав Фесенко.

До речі, зброя це теж інструмент тиску, а не допомога Україні. Зокрема, тема ракет Tomahawk, на думку політолога, поки що це риторичний спосіб тиску на Росію – або Москва погоджується на відновлення переговорів, або США можуть продати Україні Tomahawk.

Нинішня позиція Трампа загалом відповідає інтересам України, тож цим треба скористатися і разом з нашими американськими та європейськими партнерами конвертувати в конкретні рішення.

Чи може Україна отримати Tomahawk?

Політолог Ігор Чаленко сказав, що не побачив у заявах Джей Ді Венса чогось карколомно нового. Це вже не перша заява Венса, яка підтверджує новий риторичний курс Дональда Трампа, де ідуть сигнали про необхідність Москви інтенсифікувати процеси щодо мирного треку.

Я думаю, що наступні декілька тижнів подібна риторика зберігатиметься. Можливо, вона перерветься трохи раніше. Будемо дивитися за результатами поїздки Стіва Віткоффа до Москви,

– припустив Чаленко.

За його словами, зараз іде дійсно дуже серйозний тиск у бік кремлівського режиму, але і не всюди Сполучені Штати застосовують цей тиск. Наприклад, ми чули вимоги Трампа щодо російських енергоносіїв, щоб Європа перестала їх купувати. А потім через певний період той же Трамп робить виключення, мовляв, в Угорщини ж немає доступу до портів, у них складна ситуація.

"Тобто повторює те, що йому в телефонному спілкуванні озвучував Віктор Орбан. І це якраз дійсно показує, що для того, аби зберігати Сполучені Штати хоча б в риторичному курсі, потрібна подальша системна комунікація з Вашингтоном на різних рівнях, а також демонстрація конструктивності офіційного Києва", – додав політолог.

Щодо ракет Tomahawk, то у нас немає станом на сьогодні можливостей для запуску, але, окрім водного базування, є ж, наприклад, спеціальні установки наземного базування – це Мк41. Вони вже розміщені на території Польщі.

З чим пов'язана зміна у позиції Білого дому?

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав, що для нього нова риторика адміністрації Дональда Трампа це не тільки про те, що Сполучені Штати дають Україні додаткові можливості для відбиття російської атаки, здійснення контрнаступу, деокупації власної території.

Це певна контрдія, якою Трамп намагається збалансувати агресивні наміри Росії у напрямку Сувальського коридору, зокрема щодо Польщі та Литви, щоб Україна у разі потреби могла активно вибивати логістку, склади та концентрацію військ, які потенційно можуть бути відправлені у країни НАТО.

Зараз розігрується серйозна тіньова комбінація,

– додав Буряченко.

Він також зазначив, що у США дуже багато ракет Tomahawk. Тож немає проблем з обмеженням виробничих можливостей та замовленнями. Це ті ракети, які у разі потреби США можуть дуже швидко, багато й відразу передати Україні.

