Почему избрание сына Хаменеи лидером Ирана станет худшим вариантом для Ближнего Востока

По неофициальной информации, сына покойного Али Хаменеи – Моджтаба – избрали новым верховным лидером Ирана. Пока официальных подтверждений этому нет, но если эти сообщения правдивы, то Иран ждут перемены.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал 24 Каналу, что такое назначение означает, что Корпус стражей Исламской революции окончательно взял власть в свои руки. Говорится о собственной военной диктатуре.

Смотрите также Есть благоприятные для Украины: аналитик разобрал сценарии, как может закончиться операция в Иране

В чем опасность назначения Моджтаба Хаменеи?

"Это худший сценарий для Исламской Республики. А для КСИР – это, конечно, лучший вариант, потому что так они консолидируют власть, обеспечат максимальную свободу своей деятельности, контроль над всем, что будет происходить в Иране, над всеми элементами жизни", – отметил Игорь Семиволос.

Если информация о назначении Моджтаба Хаменеи подтвердится, это означает, что в Иране есть признаки установления наследственной монархии. Это то, что называют клерикальной монархией, когда избранный монарх опирается на церковные структуры.

Фигура Моджтаба Хаменеи была известна, вокруг этого было много разговоров. Но, ввиду того, что он является сыном верховного лидера, а Исламская революция отменила наследственность, монархию – многие считали, что не позволит принять решение о его назначении,

– подчеркнул Игорь Семиволос.

Скорее всего, в таких экзистенциальных условиях могли решить по-другому. Впрочем это точно вызовет раздражение и сопротивление не только среди оппозиции, но и среди значительной части клирических групп.

Могут ли США ликвидировать преемника Хаменеи?

Сегодня США и Израиль наносят мощные удары по первому эшелону власти в Иране. Вполне вероятно, что Моджтаба Хаменеи есть в списке определенных целей. Однако важнее понять, как сейчас построят систему информирования от власти, публичного и непубличного присутствия, происхождения сигналов.

"Будет ли так, что Корпус будет действовать самостоятельно, ссылаясь на какого-то мифического лидера. Но в этой культуре необходимо визуальное присутствие, это обязательно должно быть", – отметил директор Центра ближневосточных исследований.

Обратите внимание! Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по его резиденции. Сначала эту информацию не подтверждали и только 1 марта официально объявили о его гибели и гибели четырех членов семьи. В стране объявили 40-дневный траур и 7 дней выходных.

Интересно, что в СМИ уже появлялась информация, что сын Хаменеи тяжело ранен, об этом писали иранские оппозиционные каналы, но проверить такие сообщения пока невозможно.

Как происходило избрание преемника?