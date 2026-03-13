Новый лидер Ирана жив, но "ранен": Трамп сделал заявление

Нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи не видели публично с момента его избрания на должность, а первые заявления для общества зачитывал телеведущий. В то же время президент Дональд Трамп предположил, что иранский лидер, вероятно, получил ранения.

О таком американский лидер заявил в интервью программе "Шоу Брайана Килмида", передает Reuters.

Что известно о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи?

В четверг, 12 марта, президент США сделал заявление о состоянии здоровья нового верховного лидера Ирана, сына убитого Али Хаменеи, Моджтабы Хаменеи.

Я думаю, что он, вероятно, жив. Я думаю, что он поврежден, но я думаю, что он, вероятно, жив в какой-то форме, знаете,

– сказал Трамп.

Напомним, что Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента его избрания на должность, а все заявления произносил телеведущий.

Один иранский чиновник в комментарии Reuters 11 марта заявил, что новоназначенный лидер получил ранение, но продолжает руководить страной. В то же время государственное телевидение назвало его "раненым на войне".

Важно! В своих первых заявлениях аятолла Моджтаба Хаменеи сообщил о дружеских отношениях с соседями Ирана и отметил продолжение блокады Ормузского пролива для стран, выступающих против Ирана. Кроме того, новый иранский лидер отметил, что его страна будет требовать компенсацию от США и Израиля. Однако если ее не будет, "мы уничтожим их собственность, так же как они уничтожили нашу".

