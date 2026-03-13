Новый лидер Ирана жив, но "ранен": Трамп сделал заявление
- Президент Трамп предположил, что новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи, возможно, получил ранения, но остается живым.
- Иранский чиновник подтвердил, что Хаменеи получил ранения, однако продолжает руководить страной, а государственное телевидение назвало его "раненым на войне".
Нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи не видели публично с момента его избрания на должность, а первые заявления для общества зачитывал телеведущий. В то же время президент Дональд Трамп предположил, что иранский лидер, вероятно, получил ранения.
О таком американский лидер заявил в интервью программе "Шоу Брайана Килмида", передает Reuters.
Смотрите также Не откажемся от мести за кровь, – новый верховный лидер Ирана сделал первые заявления
Что известно о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи?
В четверг, 12 марта, президент США сделал заявление о состоянии здоровья нового верховного лидера Ирана, сына убитого Али Хаменеи, Моджтабы Хаменеи.
Я думаю, что он, вероятно, жив. Я думаю, что он поврежден, но я думаю, что он, вероятно, жив в какой-то форме, знаете,
– сказал Трамп.
Напомним, что Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента его избрания на должность, а все заявления произносил телеведущий.
Один иранский чиновник в комментарии Reuters 11 марта заявил, что новоназначенный лидер получил ранение, но продолжает руководить страной. В то же время государственное телевидение назвало его "раненым на войне".
Важно! В своих первых заявлениях аятолла Моджтаба Хаменеи сообщил о дружеских отношениях с соседями Ирана и отметил продолжение блокады Ормузского пролива для стран, выступающих против Ирана. Кроме того, новый иранский лидер отметил, что его страна будет требовать компенсацию от США и Израиля. Однако если ее не будет, "мы уничтожим их собственность, так же как они уничтожили нашу".
Трамп пригрозил новыми ударами по руководству Ирана
13 марта Дональд Тармп заявил, что сегодня руководство Ирана подвергнется новому мощному удару от американских войск.
"У нас есть непревзойденная огневая мощь, неограниченные боеприпасы и куча времени. Посмотрите, что произойдет с этими безумными отбросами сегодня", – подчеркнул Трамп.
Кроме того, американский лидер отметил, что силы США полностью уничтожили военно-морские и воздушные силы врага и продолжают ликвидировать ракеты и беспилотники. Также Трамп в очередной раз напомнил, что США "стерли с лица земли" всех их лидеров.