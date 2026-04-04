Оговорились не просто так: NYT неправильно назвали НАТО, Трамп отреагировал

Американская газета The New York Times неправильно указала название НАТО в своей публикации. Дональд Трамп уже отреагировал.

Об этом стало известно из публикации редактора POLITICO Саши Иссенберга. Он выложил соответствующее фото в соцсеть Х (бывший твитер).

Как The New York Times ошиблась в названии НАТО?

Саша Иссенберг показал полосу газеты за 3 апреля. Там НАТО названо Организацией Североамериканского договора, а не Североатлантического.



Ошибка в названии статьи NYT / Фото Саша Иссенберг

Знает ли The New York Times, что означает аббревиатура НАТО?

– язвительно написал он в тот же день.

NYT отреагировали на инцидент, указав, как именно исправят свою ошибку.

В завтрашнем печатном издании будет опубликовано исправление: "В заголовке статьи, опубликованной в пятницу, посвященной угрозам президента Трампа выйти из НАТО, было неправильно указано полное название этой организации. Это Организация Североатлантического договора, а не Организация Североамериканского договора",

– пообещали там.

Впрочем, на следующий день ни Саша Иссенберг, ни The New York Times не показали печатную полосу.

Дональд Трамп отреагировал на это событие

В своей соцсети он назвал ошибку интересной и заметил, что "стандарты найма и образования в NYT значительно снизились".

The New York Times, которая приходит в упадок, чья потеря авторитета и постоянные атаки фейковыми новостями на вашего любимого президента, то есть на меня, привели к катастрофическому падению тиража, назвала нашего крайне ослабленного и чрезвычайно ненадежного "партнера" НАТО "Организацией Североамериканского договора". Правильное название – Организация Североатлантического договора. Очень интересная ошибка!

– написал он.

Добавим, что эта ошибка действительно интересная, ведь долгое время военная мощь НАТО мыслилась именно как военная мощь США. Но после прихода Трампа, который угрожает выйти из Альянса, все изменилось, партнеры отдаляются. Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала сказал, что на самом деле Америке не выгоден выход из НАТО. И, возможно, эти громкие слова Трампа так и останутся словами.

