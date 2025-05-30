NYT опубликовал ключевые положения меморандума, который Украина передала России

Украина передала России меморандум, где показала свое видение относительно пути к окончанию войны. Стали известно ключевые положения из этого документа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Что известно о меморандуме Украины

Кит Келлог, специальный представитель президента Трампа по вопросам Украины, подтвердил, что Соединенные Штаты получили меморандум от Украины, но все еще ждут российский. При всем том, он сказал, что украинские власти не должны отказываться от переговоров в Турции, даже если Россия не отправит свой меморандум заранее.

Келлог сказал, что меморандум Украины содержит 22 пункта, которые он назвал "довольно неплохими" и "разумными".

Высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что меморандум содержит положения о прекращении огня на суше, в море и в воздухе. Также там указан пункт о мониторинге перемирия со стороны международных партнеров.