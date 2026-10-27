Дания раскритиковала звонок Путину: премьер Норвегии ответил на обвинения

Беседа лидеров Норвегии и Финляндии с Владимиром Путиным вызвала недовольство среди европейских партнеров. После критики со стороны Дании норвежский премьер Йонас Гар Стёре объяснил, как готовились переговоры и что ожидают от дальнейших дипломатических контактов.

Об этом сообщает Sky News.

Почему Дания раскритиковала переговоры с Путиным?

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала инициативу переговоров, тогда как глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что союзников заранее проинформировали о запланированном звонке.

Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к инициативе Норвегии и Финляндии провести переговоры с российским лидером. По ее словам, этот шаг не был согласован с другими европейскими партнерами.

"Я не вижу никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой – ни в гибридной войне, которая продолжается каждый день, ни в Украине, где они ежедневно совершают жестокие и агрессивные атаки",

– подчеркнула премьер-министр Дании.

Она также призвала европейские страны сохранять единство и не действовать в одиночку.

Как премьер-министр Норвегии объяснил разговор с Путиным?

Йонас Гар Стёре рассказал, что телефонный разговор с главой Кремля состоялся утром 27 октября и длился около 90 минут.

По его словам, союзников и партнеров предупредили о запланированном контакте с Путиным. Таким образом, норвежский премьер ответил на замечания о том, что предварительное согласование переговоров не проводилось.

Стёре подчеркнул необходимость деэскалации войны России против Украины. Он также отметил, что его позиция соответствует подходу президента Финляндии Александра Стубба и "коалиции желающих".

Кроме того, премьер-министр Норвегии высказал предположение, что Москва тщательно готовится к предстоящим трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

Что известно о переговорах с Путиным?

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Целью контакта было донести позицию Украины накануне возможных мирных переговоров в Абу-Даби. Во время разговора европейские лидеры подчеркнули необходимость завершения войны и продолжения дипломатических усилий.

После звонка Путину Стубб и Стёре также провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в Кремле изложили свою позицию после разговора Путина со Стуббом и Стёре. Российский лидер вновь заявил о необходимости учета так называемых законных интересов Москвы для достижения мира, а также обвинил ЕС и НАТО в затягивании войны.