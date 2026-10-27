Обсуждали "первопричины" войны: Кремль выступил с заявлением после беседы Путина с европейцами

Как утверждается в заявлении Кремля, распространенном российскими СМИ, диктатор напомнил европейским политикам о так называемых "первопричинах" войны против Украины.

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Как прошли переговоры

В сообщении Кремля утверждается, что в ходе беседы стороны "обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса". Они поддержали возобновление трехсторонних переговоров с участием США, запланированное на первую половину ноября.

Диктатор заявил европейским лидерам, что достижение мира якобы возможно лишь при условии полного учета интересов России.

Он также обратил внимание "на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, которая приводит к затягиванию боевых действий".

В то же время стороны затронули и вопросы региональной безопасности и стабильности в районе Балтийского моря. Кроме того, по версии Москвы, собеседники договорились и в дальнейшем поддерживать прямые телефонные контакты.

Инициаторами переговоров выступили сами представители Хельсинки и Осло, стремясь обсудить пути прекращения российской агрессии и дипломатические усилия по установлению мира в Европе. Прежде чем позвонить в столицу России, северные чиновники обязательно провели консультации с украинской стороной.

Сразу после звонка в Кремль Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами касательно деталей их диалога с противником.

Этот разговор стал первым прямым контактом главы Кремля с лидерами стран-союзниц Киева с июля 2025 года.