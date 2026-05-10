Иран снова наносит удар: ОАЭ приземлили два беспилотника во время очередной атаки

Что известно о новой атаке иранских дронов на ОАЭ?

В воскресенье, 10 мая, системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов перехватили и уничтожили два иранских беспилотника. В результате инцидента жертв и пострадавших не зафиксировано.

В оборонном ведомстве отметили, что страна остается полностью готовой к любым угрозам и будет решительно реагировать на попытки нарушения ее безопасности и суверенитета.

Как ОАЭ отражает атаки Ирана с начала конфликта на Ближнем Востоке?

С начала серии атак иранского происхождения силы ПВО ОАЭ, по официальным данным, уже уничтожили тысячи воздушных целей, в частности более 2265 беспилотников, 551 баллистическую ракету и 29 крылатых ракет.

Несмотря на высокий уровень эффективности системы противовоздушной обороны, атаки уже привели к человеческим потерям. Всего погибло 10 гражданских лиц разных национальностей, а также один военнослужащий. Кроме того, сообщается о 230 раненых среди гражданского населения, среди которых граждане десятков стран.

Важно! Администрация Трампа заявляет о завершении войны в Иране, но военное положение на самом деле сохраняется и блокада иранских портов продолжается. Эксперт по внешней политике Глеб Остапенко рассказал 24 Каналу, что на самом деле уровень эскалации снизился, однако Белый дом продолжает предоставлять союзникам, в частности ОАЭ, военную поддержку, чтобы противодействовать Ирану.

Что известно о последних атаках Ирана на ОАЭ?

В последние недели Иран активизировал атаки на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, используя ракеты и беспилотники. В частности, 5 мая Тегеран осуществил комбинированный удар с применением баллистических и крылатых ракет, а также дронов. Системы противовоздушной обороны ОАЭ работали над перехватом воздушных целей и пытались минимизировать последствия атаки.

Еще 4 мая Иран нанес ракетный удар по эмирату Фуджейра, где в результате попадания загорелся нефтяной объект. А 16 апреля из-за атаки иранского дрона временно закрывали аэропорт Dubai International Airport. Тогда пожар возник вблизи транспортного узла, а часть авиарейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты. Также временно перекрывали дороги, ведущие к аэропорту.

По официальной информации, в результате этих атак пострадавших не было, однако инциденты вызвали перебои в работе критической инфраструктуры и усилили напряжение в регионе.