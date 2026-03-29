Одна из стран Персидского залива требует Иран "заплатить" за атаки
- Объединенные Арабские Эмираты требуют от Ирана гарантии безопасности и компенсации за разрушения в результате атак.
- ОАЭ перехватила многочисленные ракеты и беспилотники из Ирана с начала войны на Ближнем Востоке.
Объединенные Арабские Эмираты – одна из стран Ближнего Востока, которую Иран активно атакует в ответ на военную операцию Израиля и США. ОАЭ требует от Тегерана гарантии безопасности и выплату компенсаций за разрушения.
Советник президента ОАЭ Анвар Гаргеш в соцсети "Х" назвал иранский режим главной угрозой безопасности стран Персидского залива.
Как ОАЭ реагирует на агрессию со стороны Ирана?
По словам чиновника, любое политическое решение, которое имеет целью урегулировать иранскую агрессию против стран Персидского залива, должно:
- включать четкие гарантии, предотвращающие повторение таких нападений в будущем,
- закреплять принцип ненападения;
- предусматривать выплату Ираном компенсаций за удары по гражданской и критической инфраструктуре, а также по гражданскому населению.
Гаргеш заметил, что Иран обманул своих соседей, скрыв подготовку к агрессии против них, несмотря на то, что они искренне пытались избежать конфликта.
Какие последствия атаки Ирана на ОАЭ?
Тем временем Иран продолжает обстреливать ОАЭ. Только в течение воскресенья, 29 марта, ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватила 16 баллистических ракет и 42 БпЛА, запущенных из Ирана.
Всего с начала конфликта на Ближнем Востоке ПВО ОАЭ перехватила 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 914 беспилотников.
В результате этих атак погибли 2 военнослужащих при исполнении служебного долга, а также гражданский из Марокко, который работал по контракту с Вооруженными силами.
Кроме того, погибли 8 человек из Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии. Еще 178 человек получили ранения различной степени тяжести.
Министерство обороны ОАЭ заявило, что полностью готово к любым угрозам и будет решительно противодействовать всем попыткам подорвать безопасность страны.
Как страны Персидского залива реагируют на атаки со стороны Ирана
Саудовская Аравия разрешила США использовать одну из своих авиабаз на западе страны, сообщает WSJ.
Также издание пишет, что ОАЭ могут изменить свою позицию: в руководстве обсуждают возможность отправки войск и не поддерживают прекращение огня, которое позволило бы Ирану сохранить часть вооружений. Впрочем, пока они действуют только через экономическое давление.
Украина и Катар подписали 10-летнее соглашение о сотрудничестве в обороне. Оно предусматривает развитие ПВО, кибербезопасности и совместных оборонных проектов.
Дональд Трамп пригрозил нанести масштабный удар по газовому месторождению "Южный Парс" в случае повторных атак Ирана на катарские объекты. Он подчеркнул, что США не стремятся к эскалации, но готовы к жестким действиям, если это будет необходимо.