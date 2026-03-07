Иран наш враг, ОАЭ вступает в войну, – президент Эмиратов

Вечером 7 марта стало известно, что против Ирана будет воевать еще одна страна. И это соседка Ирана – ОАЭ.

Соответствующее заявление сделал президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нагаян, передает CNN.

Почему ОАЭ вступили в войну против Ирана?

Иран не раз в течение первой недели войны бил по Эмиратам. Под ударом были и столица Абу-Даби, и центр мирового туризма Дубай.

7 марта шейх впервые появился на публике после иранских атак. Вообще публичные заявления Мухаммада бин Заид Аль Нагаяна очень редки, а слова о войне с Ираном прозвучали в символическом месте – больнице, где лежат раненые после иранских атак.

Важно! AP напомнили, что с начала войны трое жителей ОАЭ погибли, а 112 получили ранения.

Мухаммад бин Заид Аль Нагаян сказал, что хотел бы обратиться к врагу ОАЭ. И что его страна находится в состоянии войны.

CNN обратили внимание, что такое заявление шейха ОАЭ отличается от традиционного подхода ОАЭ к отношениям с Ираном.

ОАЭ прекрасны, ОАЭ является образцом для подражания, но я говорю вам, не дайте себя обмануть. Рука ОАЭ может дотянуться и является сильной, ее плоть горькая, и мы не являемся легкой добычей. Мы выполняем свой долг перед нашей страной, нашим народом и теми, кто живет среди нас. Пусть Бог защищает ОАЭ, защищает ее народ и всех, кто в ней живет, и благословит ее безопасностью и защитой. Я обещаю вам, что то, что нас ждет, сделает нас сильнее,

– сказал шейх ОАЭ.

Важно! 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет атаковать соседние страны, если те не будут обстреливать Иран. Он даже извинился за удары перед странами Персидского залива. Однако позже СМИ написали о возможном обстреле аэропорта Дубая.

ОАЭ не имеет общей границы с Ираном по суше. Страны соседствуют по воде через Персидский залив, Иран расположен севернее.

Что будет на Ближнем Востоке дальше?

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в колонке для 24 Канала спрогнозировал: проблемы с нефтью отойдут на задний план, ведь есть более страшная перспектива – нехватка пресной воды. А действия Ирана указывают на то, что режим аятолл может сознательно перейти к тактике гидродвижения.

Гидробойня уничтожает иллюзию стабильности быстрее, чем ракеты разрушают здания: без воды не работают дата-центры и системы охлаждения небоскребов, а мегаполисы превращаются в ловушки,

– говорится в колонке.

В ОАЭ это понимают, поэтому уже просили Трампа максимально сократить сроки операции против Ирана. Например, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде жара уже достигает +35 градусов. Если воды не будет в течение 48 часов, произойдет коллапс канализации и медицины.