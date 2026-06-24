Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдовой

Инициатива была одобрена благодаря особенностям законодательства страны. Теперь она будет передана в верхнюю палату парламента – Сенат, который и примет решение.

Однако это не будет означать окончательного решения вопроса. Об этом пишет Digi.24.

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Что известно о решении депутатов?

Предложение было подано в парламент 14 апреля 2026 года депутатами ультраправой партии S.O.S. România. Согласно конституции страны, через 45 дней, при отсутствии дебатов и голосования на пленарном заседании, законопроект считается автоматически принятым Палатой депутатов и переданным в Сенат.

Правительство страны высказалось по поводу этой инициативы отрицательно. Юридический комитет и Комитет по правам человека Палаты депутатов также подвергли законопроект критике.

Инициатива предусматривает подтверждение положений Заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки, который позволяет мирно и дипломатически изменять границы. Документ позволяет Бухаресту "немедленно" начать переговоры с Кишиневом об объединении государств.

Если закон будет принят и опубликован, то депутаты обещают уведомить своих союзников и компетентные международные органы о выполнении его положений. Среди тех, кого уведомят в первую очередь, будут: правительство Республики Молдова, США, НАТО, ЕС и ООН.

Как в Молдове относятся к объединению с Румынией?

Кишинев рассматривает вариант объединения с Бухарестом, если процесс евроинтеграции страны будет заблокирован. Вице-премьер Молдовы Эуген Осмоческу предположил, что Кишинев может рассмотреть объединение с Румынией как вариант "плана Б".

Он добавил, что в настоящее время значительная часть граждан Молдовы уже имеет тесные культурные и семейные связи с Румынией, а многие даже обладают румынским гражданством. По его словам, поддержка идеи объединения в самой Молдове составляет около 40 процентов.