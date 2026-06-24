Проте це не означатиме остаточного вирішення питання. Про це пише Digi.24.

Дивіться також Депутатка Європарламенту їздила до Путіна на форум, де вихваляла диктатора

Що відомо про рішення депутатів?

Пропозиція була подана до парламенту 14 квітня 2026 року депутатами ультраправої партії S.O.S. România. Згідно з конституцією країни, через 45 днів, за відсутності дебатів і голосування на пленарному засіданні, законопроєкт вважається автоматично прийнятим Палатою депутатів та переданим до Сенату.

Уряд країни висловлювався щодо ініціативи негативно. Юридичний комітет та Комітет з прав людини Палати депутатів також критикував законопроєкт.

Ініціатива передбачає підтвердження положень Заключного акту Конференції з безпеки та співробітництва в Європі у Гельсінкі, який дозволяє мирно та дипломатично змінювати кордони. Документ дозволяє Бухаресту "негайно" розпочати переговори з Кишиневом для об'єднання держав.

Якщо закон буде ухвалений та опублікований, то депутати обіцяють сповістити своїх союзників та компетентні міжнародні органи про виконання його положень. Серед тих, кого повідомлять в першу чергу, будуть: уряд Республіки Молдова, США, НАТО, ЄС та ООН.

Як в Молдові ставляться до об'єднання з Румунією?

Кишинів розглядає варіант об'єднання із Бухарестом, якщо процес євроінтеграції країни буде заблокований. Віцепрем'єр Молдови Еуген Осмоческу припустив, що Кишинів може розглянути об'єднання із Румунією як варіант "плану Б".

Він додав, що наразі значна частина громадян Молдови вже має тісні культурні та сімейні зв'язки з Румунією, а багато хто навіть володіє румунським громадянством. За його словами, підтримка ідеї об'єднання в самій Молдові становить близько 40 відсотків.