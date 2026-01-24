Укр Рус
24 января, 12:45
Постоянные ссоры и никаких действий: политтехнолог объяснил, почему Европа не создаст объединенную армию

Дзвенислава Андрусив
Основні тези
  • Политтехнолог Тарас Загородний считает, что в Европе сложно создать объединенную армию из-за вопроса руководства, которое могут взять на себя Франция или Германия, или же Украина.
  • Загородний отметил, что Украине необходима не только армия, но и финансовая поддержка для ее содержания, а для этого нужна инициатива от европейских партнеров.

В Европе обсуждают возможности формирования военного объединения с участием Украины. Причиной для этого стали угрозы со стороны России. Однако в ЕС могут возникнуть определенные споры вокруг этого вопроса.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, если и будет создана объединенная армия, то сразу возникнет вопрос, кто ею будет управлять, какая страна будет отдавать приказы. Он предположил, что Франция и Германия могут проявить инициативу по этому, однако есть и другой компромиссный вариант.

Почему Европе будет сложно создать объединенную армию?

Тарас Загородний отметил, что Владимир Зеленский предлагает, чтобы объединенной европейской армией руководила Украина.

Это может быть правильно, ведь до 70% военного потенциала Европейского Союза – это украинцы. Если еще добавить ракетную программу, которая активно у нас развивается, то вопрос, кто должен этим управлять становится совсем другой,
– сказал он.

Политтехнолог предположил, что есть другой вариант. Мол, влияние на объединенную армию будет распределено, в частности Украина может управлять многими процессами в районе Польши, Балтии и, например, Скандинавии. Однако поляки могут возмущаться из-за этого.

Это очень нелегкий процесс, ведь есть много нюансов, из-за которых могут возникнуть споры между европейцами.

Несмотря на все, военное объединение в Европе, которым бы руководила Украина, по мнению Загороднего, было бы очень выгодно европейцам, однако смогут ли они совместно прийти к этому решению пока сложно ответить.

Но нам нужна не армия, а деньги для ее получения,
– отметил он.

В этом Украине могут помочь европейские партнеры, но должна быть инициатива и решимость к таким действиям.

Как усилить военные возможности Европы?

  • Зеленский призывает европейских партнеров создать собственную армию. Он отметил, что нельзя рассчитывать только на НАТО, как объединение, которое гарантирует безопасность. Европейцам важно быть готовыми защищать себя самостоятельно.

  • Украинский лидер считает, что наша армия может стать основой для объединенного военного формирования в Европе. Чтобы это стало реальным, необходимо приложить много усилий, которые связаны с финансовыми, юридическим и бюрократическими решениями.

  • Президент Украины считает, что без помощи США НАТО не сможет защитить страны-члены. Говорится о Европе. Зеленский также добавил, что украинская армия сейчас самая сильная среди европейцев.