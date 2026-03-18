"Представляли угрозу": США бомбили ракетные объекты Ирана в Ормузском проливе

Американские военные с помощью авиабомб нанесли удары по укрепленным ракетным объектам Ирана вдоль побережья страны у Ормузского пролива, который стал почти заблокированным после эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Какие объекты Ирана атаковали?

По данным командования, американские военные недавно "успешно применили" 5000-фунтовые авиабомбы глубокого проникновения по укрепленным ракетным объектам вдоль побережья Ирана вблизи Ормузского пролива.

Ориентировочный вес таких авиабомб составляет 2270 килограммов, значительная часть которых состоит из взрывчатых веществ. В CENTCOM отметили, что такая атака на иранские объекты была необходимостью для безопасности в регионе.

Иранские противокорабельные крылатые ракеты, находившиеся на этих позициях, представляли угрозу для международного судоходства в проливе,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, и прежде всего является ключевым путем, через который проходит ориентировочно 20% от всего мирового потребления нефти.

Что происходит в регионе?