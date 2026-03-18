Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм, предположив, что есть опасность того, что мир уже находится на четком пути к глобальному конфликту. Он предположил, какие последствия может иметь обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Чего ожидает Си Цзиньпин?

Ингрэм отметил, что война между Россией и Украиной стала, вероятно, началом третьей мировой войны, но она оставалась преимущественно в пределах Европы.

"Война на Ближнем Востоке сейчас географически ограничена этим регионом. Но, как мы увидели на примере Украины, действия России в Черном море, уничтожение украинского сельского хозяйства и возможностей для экспорта зерна и масла имели глобальные последствия", – отметил он.

Стоит знать. Издание Daily Mail пишет, что третья мировая война уже якобы началась. Оно опирается на мнение историка Энтони Глиса, почетного профессора частного Букингемского университета, который уверен, что есть признаки начала глобального конфликта. В частности, это решение США и Израиля о нападении на Иран, ведь Первая и Вторая мировые войны начинались по похожему сценарию. Также среди признаков то, что Трамп и Нетаньяху "считают, что сила является правом, даже если это означает игнорирование международного права", и не ищут быстрого окончания войны.

Потенциальное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового сжиженного природного газа и от 20% до 25% мировой нефти, также будет иметь, по мнению полковника армии Великобритании в отставке, глобальный эффект и ударит по мировым экономикам.

На фоне того, как тратятся огромные объемы оружия, Си Цзиньпин может прийти к выводу: "Если США исчерпали большую часть своих крылатых ракет, высокоточных бомб и ракет для Patriot для собственной защиты, возможно, они кажутся слишком слабыми, чтобы поддержать Тайвань, если я решу действовать сейчас",

– подчеркнул Филип Ингрэм.

Поэтому лидер Китая, наверняка, уже просчитывает, сможет ли он силой захватить Тайвань. С политической точки зрения, как считает полковник армии Великобритании в отставке, Си Цзиньпин даже может использовать те же аргументы, которые были у Дональда Трампа по Ирану. Для него это может быть едва ли не самым удобным моментом, чтобы задуматься о силовом сценарии в отношении Тайваня.

Он предположил, если это произойдет, а все это взаимосвязано, то получим сценарий глобального конфликта, пусть и в трех отдельных регионах, однако эти связи могут сойтись значительно быстрее, чем их удастся разорвать. И именно это больше всего беспокоит.

Как комментируют в мире возможность разгорания третьей мировой войны?