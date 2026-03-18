Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем, припустивши, що є небезпека того, що світ вже перебуває на чіткішому шляху до глобального конфлікту. Він припустив, які наслідки може мате загострення ситуації на Близькому Сході.

Чого очікує Сі Цзіньпін?

Інгрем наголосив, що війна між Росією та Україною стала, імовірно, початком третьої світової війни, але вона залишалася переважно у межах Європи.

"Війна на Близькому Сході зараз географічно обмежена цим регіоном. Але, як ми побачили на прикладі України, дії Росії у Чорному морі, знищення українського сільського господарства та можливостей для експорту зерна та олії мали глобальні наслідки", – зауважив він.

Варто знати. Видання Daily Mail пише, що третя світова війна вже нібито почалась. Воно спирається на думку історика Ентоні Гліса, почесного професора приватного Букінгемського університету, який впевнений, що є ознаки початку глобального конфлікту. Зокрема, це рішення США та Ізраїлю про напад на Іран, адже Перша і Друга світові війни починалися за схожим сценарієм. Також серед ознак те, що Трамп і Нетаньягу "вважають, що сила є правом, навіть якщо це означає ігнорування міжнародного права", і не шукають швидкого закінчення війни.

Потенційне перекриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світового скрапленого природного газу та від 20% до 25% світової нафти, також матиме, на думку полковника армії Великої Британії у відставці, глобальний ефект і вдарить по світових економіках.

На тлі того, як витрачаються величезні обсяги зброї, Сі Цзіньпін може прийти до висновку: "Якщо США вичерпали більшу частину своїх крилатих ракет, високоточних бомб і ракет для Patriot для власного захисту, можливо, вони видаються занадто слабкими, щоб підтримати Тайвань, якщо я вирішу діяти зараз",

– наголосив Філіп Інгрем.

Тому лідер Китаю, напевно, вже прораховує, чи зможе він силою захопити Тайвань. З політичного погляду, як вважає полковник армії Великої Британії у відставці, Сі Цзіньпін навіть може використовувати ті ж аргументи, які були у Дональда Трампа щодо Ірану. Для нього це може бути чи не найзручнішим моментом, щоб задуматися про силовий сценарій щодо Тайваню.

Він припустив, якщо це станеться, а все це взаємопов'язано, то отримаємо сценарій глобального конфлікту, нехай і в трьох окремих регіонах, однак ці зв'язки можуть зійтись значно швидше, ніж їх вдасться розірвати. І саме це найбільше турбує.

