Про це пише німецька газета Welt, посилаючись на секретні документи європейських спецслужб.

Що відомо про навчання росіян у Китаї?

Видання пише, що навчання проводила народно-визвольна армія Китаю для кількох сотень окупантів на шести військових об'єктах країни.

Серед учасників були військові різних звань, народжені між 1970-ми та 2001 роком.

Після підготовки на початку 2026 року десятки із них брали участь у бойових операціях в Україні, частина – на командних посадах.

"Серед підготовлених у Китаї військових були також представники "Рубікону" – російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України", – пише видання.

Довідково. "Рубікон" – це елітний російський підрозділ дронарів. Його вважають одним із найпідготовленіших, на нього виділяється значна фінансова підтримка для оснащення. Ще раніше ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу зазначав, що там, де з'являється "Рубікон" – одразу починаються проблеми для ЗСУ, зокрема у питаннях логістики. Водночас українська армія уже здійснила кілька атак по пунктах управління цього підрозділу та складах дронів.



"Рубікон" був створений влітку 2024 року. Ключова його відмінність від інших російських підрозділів – автономність. Він робить усе, що вважає за потрібне. 24 Канал спілкувався з українськими підрозділами, які стикалися з "Рубіконом". Що вони розповідали, можна прочитати у матеріалі за посиланням.

Власне, основний акцент тренувань фокусувався саме на "використанні безпілотних систем, електронних засобах протидії дронам та сучасних бойових симуляціях". Окупантів навчали як на віртуальних симуляторах, так і на практичних курсах із дронами у складських приміщеннях.

Що відомо про співпрацю Росії та Китаю?

Сам Китай постійно позиціонує себе як "нейтральна держава" у війні Росії проти України. Але ці навчання та масштабні поставки китайських товарів подвійного призначення росіянам породжують нові сумніви щодо заявленого нейтралітету Пекіна.

Варто зауважити, що Китай має другу за величиною економіку світу і залишається важливим торговим партнером Євросоюзу.

Європейські спецслужби вважають, що співпраця між Росією та Китаєм має двосторонній характер.

Так, у 2025 році близько 600 китайських військових проходили навчання у Росії. Увага була зосереджена на танкових військах, артилерією, інженерних військах та протиповітряній обороні.

Окрім того, Пекін активно цікавиться західною зброєю, яку Україна використовує на фронті. Тож між китайською та російською столицями відбувається "інтенсивний обмін інформацією щодо західних систем озброєнь", які росіянам вдалося захопити на фронті.

Особливу увагу китайців привертають американські HIMARS і Patriot, німецькі БМП Marder та американські танки Abrams.

На цьому співпраця Китаю та Росії не закінчується. Відомо, що між країнами укладено угоду про закупівлю російських десантних бойових машин BMD-4M, 2S25M та BTR-MDM. Поставки очікуються впродовж 2026 року.

Припускають, що цю техніку можуть використати під час можливого сценарію вторгнення на Тайвань".

Російський персонал допомагає освоювати ці машини китайській стороні.

До слова, 19 – 20 травня Путін перебував з візитом у Китаї. Цікаво, що під час перемовин російський диктатор намагався демонструвати прихильність до Сі, але виглядав як підлеглий. Натомість останній сторонився Путіна, наче заразного, зауважив історик, політик та дипломат Роман Безсмертний 24 Каналу.



Перед цим, 13 – 15 травня, до Пекіна вперше за майже 10 років приїздив американський президент. Як зауважувало видання Le Monde, запросивши Трампа, який загруз у війні з Іраном, Сі хотів показати себе символом стабільності на тлі хаосу, який створює Вашингтон.



Що кажуть експерти про роль Китаю?

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у розмові з 24 Каналом зазначив, що Китай цікавиться лише власними національними інтересами і планує розширяти власний геополітичний вплив, тож він не займає одну сторону конфлікту. На думку експерта, Пекін використовує Москву як ресурсну базу та партнера, яким можна скористатися у власних інтересах при першій-ліпшій нагоді.

А оглядач видання Financial Times Гідеон Рахман в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зауважив, що Пекін бачить в агресивній політиці Трампа щодо Європи, Азії, Африки можливість заявити про свою приязнь та те, що на них можна покластися. Експерт відзначив, що Китай став поводиться обережніше.

Після візиту Путіна до Китаю Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу висловив думку, що Сі не зацікавлений у поразці Росії, але так само не зацікавлений і в її перемозі.