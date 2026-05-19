Про це пише агентство Reuters, посилаючись на дані трьох європейських розвідувальних агентств та відповідні документи.

Що відомо про тренування росіян у Китаї?

Китай та Росія провели низку спільних військових навчань після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. При цьому Пекін неодноразово запевняв у своєму нейтралітеті та позиціонував себе як мирного посередника.

Таємні навчання, які переважно зосереджувалися на використанні безпілотників, були викладені в двомовній російсько-китайській угоді. Її високопоставлені російські та китайські офіцери підписали в Пекіні 2 липня 2025 року.

В угоді, з якою ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть навчання на військових об'єктах, зокрема у Пекіні та східному місті Нанкін. Джерела повідомили, що приблизно така кількість осіб згодом пройшла тренування.

В угоді також йдеться, що сотні китайських військовослужбовців проведуть навчання на військових об'єктах у Росії.

Тож у розвідці зауважили, що ці навчання показали, що Китай набагато більше залучений до війни на європейському континенті, ніж вважалося раніше.

Міністерства оборони Росії та Китаю не відповіли на запити про коментарі щодо деталей, викладених у цій статті.

"Щодо кризи в Україні, Китай послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції та працює над сприянням мирним переговорам, це послідовно та чітко, і це підтверджує міжнародна спільнота. Відповідні сторони не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю для Reuters.

Розвідувальні служби висловилися за умови нерозголошення їхніх імен для обговорення конфіденційної інформації.

Європейські держави, які вважають Росію основною загрозою безпеці, з обережністю спостерігають за дедалі тіснішими відносинами між Росією та Китаєм, другою за величиною економікою світу та важливим торговим партнером Європейського Союзу. Дві країни оголосили про стратегічне партнерство "без обмежень" за кілька днів до вторгнення Росії в Україну у 2022 році та зобов'язалися проводити військові навчання для відпрацювання координації між своїми збройними силами. Поки Захід намагався ізолювати Росію, Китай надав рятівне коло, купуючи її нафту, газ і вугілля.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у розмові з 24 Каналом зауважив, що Китай не займає зазвичай одну сторону конфлікту. Він цікавиться лише власними національними інтересами і має намір розширяти власний геополітичний вплив. Для нього Росія – ресурсна база та партнер, яки можна використати у власних інтересах у першій-ліпшій нагоді.