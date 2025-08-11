"Обмен территориями" между Украиной и Россией пока выглядит односторонним, – Euractiv
- Европа обеспокоена возможным заключением соглашения между Трампом и Путиным без участия ЕС и Украины, поэтому оказывает давление на Вашингтон.
- Высокопоставленные чиновники ЕС призывают США не допустить "одностороннего" территориального обмена с Россией и продолжить поддержку Украины.
В Европе переживают, чтобы Трамп и Путин не заключили какое-то соглашение за спинами ЕС и Украины. Поэтому пытаются надавить на Вашингтон.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.
Как в ЕС влияют на Америку перед саммитом Трампа и Путина?
Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, с которым говорило издание, обратил внимание, что для Украины "гарантии безопасности имеют первостепенное значение".
Он сказал: позиция России якобы сформулирована как территориальный обмен, но она имеет вид достаточно одностороннего обмена.
Еще дипломат заверил, что США меняют свою позицию и лучше слышат Европу.
"Администрация США была очень вовлечена и проявила заинтересованность в согласовании позиций с Европой", – сказал он, очевидно, о приезде Вэнса в Великобританию.
Высокопоставленные чиновники ЕС призывают Вашингтон противостоять "одностороннему" территориальному обмену с Россией на мирных переговорах по Украине, предупреждая Дональда Трампа накануне его саммита с Владимиром Путиным, что любое соглашение должно начинаться с нынешней линии фронта и включать гарантии безопасности для Киева,
– говорится в материале.
Под гарантиями понимают, что поддержка Украины со стороны третьих стран продолжится и что не будут введены ограничения на количество ВСУ.
Накануне лидеры ЕС "призвали США быть осторожными и не отдавать слишком много земли". Главы европейских МИД 11 августа проведут встречу, на которой обсудят свою позицию относительно переговоров Путина и Трампа.
Также есть данные, что Европа хочет "перехватить" Трампа и встретиться с ним до 15 августа, то есть до того, как Путин приедет на Аляску.