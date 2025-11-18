Россия и США обсудили возможность обмена заключенными, спецпосланник Путина
- Между Соединенными Штатами и Россией прошли консультации по новому обмену заключенными.
- Переговоры прокомментировал посланник Путина Кирилл Дмитриев.
Москва и Вашингтон провели закрытые консультации по новому обмену заключенными. Этот вопрос, в частности, поднимался и во время встречи с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом.
Об этом в интервью Axios сказал специальный посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, передает 24 Канал.
Будет ли обмен заключенными между Россией и США?
Тема обмена была в повестке дня во время поездки Дмитриева в Соединенные Штаты 24 – 26 октября. Москва считает, что успешная операция могла бы немного разморозить взаимное доверие.
Источник в американской администрации подтвердил, что разговор был доброжелательным, но к конкретным договоренностям так и не дошли.
Пока не называют и имена потенциальных заключенных для обмена.
К слову, в российских тюрьмах удерживают по меньшей мере восемь граждан США.
Что известно о предыдущих обменах между странами?
В этом году уже состоялись два обмена. Речь идет о том, что Россия отдала учителя Марка Фогеля, заключенного по обвинению в контрабанде наркотиков, а также россиянку с американским паспортом Ксению Карелину, которую осудили за государственную измену.
США вместо этого выдали криптотрейдера Александра Винника и поставщика электроники Артура Петрова.
Кроме того, в августе 2024 года между Россией, США, Германией и еще тремя странами состоялся самый масштабный за последние годы обмен заключенными: всего освободили 24 человека.
Россия отпустила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и экс-морпеха США Пола Вилана, а США выдали россиянина, осужденного за убийство.
Операцию координировали американские спецслужбы, которые до последнего момента держали подробности в строжайшей тайне.