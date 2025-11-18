Москва и Вашингтон провели закрытые консультации по новому обмену заключенными. Этот вопрос, в частности, поднимался и во время встречи с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом.

Об этом в интервью Axios сказал специальный посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, передает 24 Канал.

Будет ли обмен заключенными между Россией и США?

Тема обмена была в повестке дня во время поездки Дмитриева в Соединенные Штаты 24 – 26 октября. Москва считает, что успешная операция могла бы немного разморозить взаимное доверие.

Источник в американской администрации подтвердил, что разговор был доброжелательным, но к конкретным договоренностям так и не дошли.

Пока не называют и имена потенциальных заключенных для обмена.

К слову, в российских тюрьмах удерживают по меньшей мере восемь граждан США.

Что известно о предыдущих обменах между странами?