Росія та США обговорили можливість обміну в'язнями, – спецпосланець Путіна
- Між Сполученими Штатами й Росією пройшли консультації щодо нового обміну в'язнями.
- Перемовини прокоментував посланець Путіна Кирило Дмитрієв.
Москва й Вашингтон провели закриті консультації щодо нового обміну в'язнями. Це питання, зокрема, порушувалося й під час зустрічі з представником Білого дому Стівом Віткоффом.
Про таке в інтерв'ю Axios сказав спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, передає 24 Канал.
Чи буде обмін в'язнями між Росією та США?
Тема обміну була в порядку денному під час поїздки Дмитрієва до Сполучених Штатів 24 – 26 жовтня. Москва вважає, що успішна операція могла б трохи розморозити взаємну довіру.
Джерело в американській адміністрації підтвердило, що розмова була доброзичливою, але до конкретних домовленостей так і не дійшли.
Наразі не називають й імена потенційних ув'язнених для обміну.
До слова, у російських тюрмах утримують щонайменше восьмеро громадян США.
Що відомо про попередні обміни між країнами?
Цьогоріч уже відбулися два обміни. Йдеться про те, що Росія віддала вчителя Марка Фогеля, ув'язненого за звинуваченням у контрабанді наркотиків, а також росіянку з американським паспортом Ксенію Кареліну, яку засудили за державну зраду.
США натомість видали криптотрейдера Олександра Винника та постачальника електроніки Артура Петрова.
Крім того, у серпні 2024 року між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами відбувся наймасштабніший за останні роки обмін ув'язненими: загалом звільнили 24 особи.
Росія відпустила журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича й ексморпіха США Пола Вілана, а США видали росіянина, засудженого за вбивство.
Операцію координували американські спецслужби, які до останнього моменту тримали подробиці в найсуворішій таємниці.