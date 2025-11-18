Укр Рус
Геополітика Росія Росія та США обговорили можливість обміну в'язнями, – спецпосланець Путіна
18 листопада, 17:09
Росія та США обговорили можливість обміну в'язнями, – спецпосланець Путіна

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Між Сполученими Штатами й Росією пройшли консультації щодо нового обміну в'язнями.
  • Перемовини прокоментував посланець Путіна Кирило Дмитрієв.

Москва й Вашингтон провели закриті консультації щодо нового обміну в'язнями. Це питання, зокрема, порушувалося й під час зустрічі з представником Білого дому Стівом Віткоффом.

Про таке в інтерв'ю Axios сказав спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, передає 24 Канал.

Чи буде обмін в'язнями між Росією та США?

Тема обміну була в порядку денному під час поїздки Дмитрієва до Сполучених Штатів 24 – 26 жовтня. Москва вважає, що успішна операція могла б трохи розморозити взаємну довіру. 

Джерело в американській адміністрації підтвердило, що розмова була доброзичливою, але до конкретних домовленостей так і не дійшли. 

Наразі не називають й імена потенційних ув'язнених для обміну.

До слова, у російських тюрмах утримують щонайменше восьмеро громадян США. 

Що відомо про попередні обміни між країнами?

  • Цьогоріч уже відбулися два обміни. Йдеться про те, що Росія віддала вчителя Марка Фогеля, ув'язненого за звинуваченням у контрабанді наркотиків, а також росіянку з американським паспортом Ксенію Кареліну, яку засудили за державну зраду.

  • США натомість видали криптотрейдера Олександра Винника та постачальника електроніки Артура Петрова. 

  • Крім того, у серпні 2024 року між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами відбувся наймасштабніший за останні роки обмін ув'язненими: загалом звільнили 24 особи. 

  • Росія відпустила журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича й ексморпіха США Пола Вілана, а США видали росіянина, засудженого за вбивство. 

  • Операцію координували американські спецслужби, які до останнього моменту тримали подробиці в найсуворішій таємниці.