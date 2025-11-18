Про таке в інтерв'ю Axios сказав спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, передає 24 Канал.

Чи буде обмін в'язнями між Росією та США?

Тема обміну була в порядку денному під час поїздки Дмитрієва до Сполучених Штатів 24 – 26 жовтня. Москва вважає, що успішна операція могла б трохи розморозити взаємну довіру.

Джерело в американській адміністрації підтвердило, що розмова була доброзичливою, але до конкретних домовленостей так і не дійшли.

Наразі не називають й імена потенційних ув'язнених для обміну.

До слова, у російських тюрмах утримують щонайменше восьмеро громадян США.

Що відомо про попередні обміни між країнами?