США снова обновили стратегию по нацбезопасности: что там упоминают о России и Китае

Соединенные Штаты снова обновили свою стратегию национальной обороны. Там сосредотачиваются на защите Западного полушария. А формулировка относительно России и Китая несколько удивляет.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что еще во время переговоров в Кремле спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер привезли с собой Джоша Грюнбаума, который близок к бизнесу семьи Трампов. Это четко демонстрирует, что именно президент США ожидает от Соединенных Штатов.

Смотрите также Властелин хаоса: как Трамп год разрушал мир, узурпировал Америку и скандалил с Зеленским

Что Трамп хочет от России?

По словам Филиппенко, Трамп и его администрация считают, что они могут спокойно зарабатывать в России. И этот подход "мир через бизнес" усматривается в новой стратегии по нацбезопасности США.

Пентагон пишет, что Россия – "устойчивая, но контролируемая угроза". Они уверены, что Трамп сможет все проконтролировать и договориться. Там даже восхваляют Россию, что, несмотря на трудности, они сохраняют значительную военно-промышленную мощь и совершенствуют ядерный арсенал. Хотя оценки европейских разведок и специалистов совсем другие,

– отметила Филиппенко.

Кажется, что вся новая стратегия опирается на то, как Трамп оценивает Россию. А главная идея – "Трамп сможет договориться с Путиным". Но в таком случае им выгодно, что российский диктатор и дальше оставался во главе России.

Новая стратегия по нацбезопасности США: кратко