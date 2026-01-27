Об этом 24 Каналу рассказал политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что еще во время переговоров в Кремле спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер привезли с собой Джоша Грюнбаума, который близок к бизнесу семьи Трампов. Это четко демонстрирует, что именно президент США ожидает от Соединенных Штатов.
Что Трамп хочет от России?
По словам Филиппенко, Трамп и его администрация считают, что они могут спокойно зарабатывать в России. И этот подход "мир через бизнес" усматривается в новой стратегии по нацбезопасности США.
Пентагон пишет, что Россия – "устойчивая, но контролируемая угроза". Они уверены, что Трамп сможет все проконтролировать и договориться. Там даже восхваляют Россию, что, несмотря на трудности, они сохраняют значительную военно-промышленную мощь и совершенствуют ядерный арсенал. Хотя оценки европейских разведок и специалистов совсем другие,
– отметила Филиппенко.
Кажется, что вся новая стратегия опирается на то, как Трамп оценивает Россию. А главная идея – "Трамп сможет договориться с Путиным". Но в таком случае им выгодно, что российский диктатор и дальше оставался во главе России.
Новая стратегия по нацбезопасности США: кратко
- В конце января Пентагон обнародовал обновленную стратегию по нацбезопасности США. Штаты хотят сосредоточиться на защите своей территории и Западного полушария в целом, которая входит в их интересы.
- Об Украине там также упомянули. Вашингтон считает, что это прежде всего проблема Европы. Поэтому ключевую роль в поддержке нашего государства должны играть европейские страны.
- Россию там характеризуют как устойчивую, но контролируемую угрозу. А Китай больше не определяется как главная угроза для США. Однако Штаты будут продолжать его сдерживать.