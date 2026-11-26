Дональд Трамп обнародовал свою версию заявления по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в США. В нем он призвал избегать эскалации не только Россию, но и Украину. Хотя в заявлении НАТО не было упоминания о нашей стране.

Свою версию совместного заявления Трамп опубликовал в социальной сети Х.

Что написал Трамп?

Сначала совместное заявление было опубликовано на сайте НАТО. Там вообще не было упоминания об Украине. В тексте именно Россию призвали избегать эскалации.

Мы также подробно обсудили, насколько важно, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну. Также говорили, что нужно как можно быстрее урегулировать эту войну,

– написал Трамп.

При этом в версии НАТО речь шла именно о том, чтобы Россия избегала любых действий, которые приводят к эскалации и расширению войны.

Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия избегала любых действий, которые намеренно или непреднамеренно приводят к расширению войны. А также говорили о том, что нужно как можно скорее достичь мирного урегулирования войны,

– говорится в заявлении на сайте НАТО.

Добавим, что президент США Дональд Трамп неоднократно тепло отзывался о своих отношениях с диктатором Путиным. Он уже неоднократно называл его своим другом. При этом Трамп также заявил, что во время встречи в Китае он призвал Путина прекратить любую военную агрессию на территории Европы. Это касалось и войны в Украине.