Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях.

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Трамп верит, что закончить войну реально

Как отметил Трамп, Украина и Россия смогут быстро заключить мирное соглашение, которое завершит войну. Он верит, что это вполне реально.

Во время разговоров в Китае с Путиным я уделил большое внимание тому, что хотел бы, чтобы президент Путин прекратил любую военную агрессию на территориях в Европе. Говорил это в надежде, что между Украиной и Россией реально удастся заключить соглашение. При этом сделать это быстро. Я действительно верю, что это возможно– написал Трамп.

Он добавил, что 25 ноября встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в своем имении во Флориде. Они обсудили ряд важных вопросов. Также Трамп проинформировал Рютте о переговорах с Путиным.

Добавим, Трамп неоднократно выражал благосклонное отношение к Путину. Недавно он распространил в своей соцсети ряд фотографий, на одной из которых он занимался с диктатором. Также он в очередной раз назвал его своим другом.