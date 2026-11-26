Про це президент США Дональд Трамп написав в соцмережах.

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Трамп вірить, що закінчити війну можливо

Як наголосив Трамп, Україна та Росія зможуть швидко укласти мирну угоду, яка завершить війну. Він вірить, що це цілком реально.

Під час розмов в Китаї з Путіним я приділив багато уваги тому, що хотів би, аби президент Путін припинив будь-яку військову агресію на територіях в Європі. Говорив це в надії, що між Україною та Росією реально вдасться укласти угоду. При тому зробити це швидко. Я справді вірю, що це можливо– написав Трамп.

Він додав, що 25 листопада зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у своєму маєтку у Флориді. Вони обговорили низку важливих питань. Також Трамп проінформував Рютте про переговори з Путіним.

Додамо, Трамп неодноразово висловлював прихильне ставлення до Путіна. Нещодавно він поширив у власній соцмережі низку світлин, на одній з яких він обіймався з диктатором. Також він в черговий раз назвав його своїм другом.