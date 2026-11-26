Трамп розповів про розмови з Путіним в Китаї / Фото Getty Images
Президент США Дональд Трамп розповів деталі своїх розмов з Володимиром Путіним під час саміту АТЕС в Китаї. Він закликав диктатора припинити будь-яку агресію на території Європи. Зокрема й проти України.
Про це президент США Дональд Трамп написав в соцмережах.
популярні відео
Трамп вірить, що закінчити війну можливо
Як наголосив Трамп, Україна та Росія зможуть швидко укласти мирну угоду, яка завершить війну. Він вірить, що це цілком реально.
Під час розмов в Китаї з Путіним я приділив багато уваги тому, що хотів би, аби президент Путін припинив будь-яку військову агресію на територіях в Європі. Говорив це в надії, що між Україною та Росією реально вдасться укласти угоду. При тому зробити це швидко. Я справді вірю, що це можливо
Він додав, що 25 листопада зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у своєму маєтку у Флориді. Вони обговорили низку важливих питань. Також Трамп проінформував Рютте про переговори з Путіним.
Додамо, Трамп неодноразово висловлював прихильне ставлення до Путіна. Нещодавно він поширив у власній соцмережі низку світлин, на одній з яких він обіймався з диктатором. Також він в черговий раз назвав його своїм другом.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі