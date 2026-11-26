Трамп опублікував власну версію заяви з генсеком НАТО / Фото Getty Images
Дональд Трамп оприлюднив власну версію заяви за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у США. Там він закликав уникати ескалації не лише Росію, а й Україну. Хоч у заяві НАТО не було згадки про нашу державу.
Власну версію спільної заяви Трамп оприлюднив в соцмережі Х.
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Що написав Трамп?
Спершу спільну заяву оприлюднили на сайті НАТО. Там взагалі не було згадки про Україну. В тексті саме Росію закликали уникати ескалації.
Ми також детально обговорили, наскільки важливо, щоб Росія та Україна уникали будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну. Також говорили, що потрібно якнайшвидше врегулювати цю війну
При цьому у версії НАТО йшлося саме про те, аби Росія уникала будь-яких дій, які призводять до ескалації та розширення війни.
Ми також обговорили, наскільки важливо, аби Росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно призводять до розширення війни. А також говорили, що потрібно якнайшвидше досягти мирного врегулювання війни
Додамо, президент США Дональд Трамп неодноразово тепло висловлювався про свої стосунки з диктатором Путіним. Він вже неодноразово називав його своїм другом. При цьому Трамп також заявив, що під час зустрічі в Китаї він закликав Путіна припинити будь-яку військову агресію на території Європи. Це стосувалося і війни в Україні.
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